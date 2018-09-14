Українська гімнастка Нікольченко претендує на медаль на чемпіонаті світу



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Влада кваліфікувалася у фінал багатоборства з третім результатом

У четвер, 13 вересня, у болгарській Софії завершилася кваліфікація в особистих змаганнях чемпіонату світу з художньої гімнастики, а також відбулися фінали в окремих видах з булавами та стрічкою.

Також визначилися переможниці та призери у командній першості, інформує офіційний сайт Федерації гімнастики України.

За сумою восьми кращих оцінок команда України посіла підсумкове п'яте місце. Перше місце зайняла команда Росії, другими стали господарки турніру – болгарки, а третє місце завоювали італійки.

У фінал багатоборства кваліфікувалися дві українські грації: лідер збірної Влада Нікольченко показала третій кваліфікаційний результат, а Яніка Вартлан – 22-й.

Нікольченко кваліфікувалася до фіналів з булавами та стрічкою, де зайняла п’яте та сьоме місця відповідно.

Переможницею фіналу з булавами стала росіянка Діна Аверіна, другою стала білоруска Катерина Галкіна, а третьою стала ще одна росіянка Аріна Аверіна.

У фіналі зі стрічкою найкращою стала представниця Росії Олександра Солдатова, другою стала італійка Мілена Балдассарі, а третє місце посіла гімнастка з Ізраїлю Ліной Ашрам.

Багатоборство відбудеться у п’ятницю, 14 вересня.