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    Українська гімнастка Нікольченко претендує на медаль на чемпіонаті світу

    • Розсилка
    Українська гімнастка Нікольченко претендує на медаль на чемпіонаті світу

    Влада кваліфікувалася у фінал багатоборства з третім результатом

    У четвер, 13 вересня, у болгарській Софії завершилася кваліфікація в особистих змаганнях чемпіонату світу з художньої гімнастики, а також відбулися фінали в окремих видах з булавами та стрічкою.

    Також визначилися переможниці та призери у командній першості, інформує офіційний сайт Федерації гімнастики України.

    За сумою восьми кращих оцінок команда України посіла підсумкове п'яте місце. Перше місце зайняла команда Росії, другими стали господарки турніру – болгарки, а третє місце завоювали італійки.

    У фінал багатоборства кваліфікувалися дві українські грації: лідер збірної Влада Нікольченко показала третій кваліфікаційний результат, а Яніка Вартлан – 22-й.

    Нікольченко кваліфікувалася до фіналів з булавами та стрічкою, де зайняла п’яте та сьоме місця відповідно.

    Переможницею фіналу з булавами стала росіянка Діна Аверіна, другою стала білоруска Катерина Галкіна, а третьою стала ще одна росіянка Аріна Аверіна.

    У фіналі зі стрічкою найкращою стала представниця Росії Олександра Солдатова, другою стала італійка Мілена Балдассарі, а третє місце посіла гімнастка з Ізраїлю Ліной Ашрам.

    Багатоборство відбудеться у п’ятницю, 14 вересня.

    художня гімнастика чемпіонат світу багатоборство українці
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