Українська грація Фотієва завоювала чотири медалі на турнірі з художньої гімнастики в Казахстані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вікторія Фотієва

У багатоборстві наша гімнастка замкнула п'ятірку найсильніших

31 травня завершилися змагання на Міжнародному турнірі з художньої гімнастики в Казахстані «Кубок Жулдиз 2018».

Про це повідомляє прес-служба Федерації гімнастики України.

Україну на цьому старті представляла член збірної, переможниця та призерка Міжнародних турнірів, срібний призер минулого чемпіонату України в багатоборстві Вікторія Фотієва.

У багатоборстві наша гімнастка замкнула п'ятірку найсильніших, а також кваліфікувалася в усі чотири фіналу в окремих видах.

Золоту і срібну медалі в багатоборстві вибороли господарки турніру Аділя Ткеленова і Даяна Абдірбекова, третє місце зайняла білоруска Аріна Сущинська.

У фіналах наша грація показала високі результати, завоювавши чотири медалі з чотирьох можливих: золото з обручем, срібло з м'ячем і булавами і бронзу зі стрічкою.