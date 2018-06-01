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    Українська грація Фотієва завоювала чотири медалі на турнірі з художньої гімнастики в Казахстані

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    Вікторія Фотієва - Українська грація Фотієва завоювала чотири медалі на турнірі з художньої гімнастики в Казахстані
    Вікторія Фотієва

    У багатоборстві наша гімнастка замкнула п'ятірку найсильніших

    31 травня завершилися змагання на Міжнародному турнірі з художньої гімнастики в Казахстані «Кубок Жулдиз 2018».

    Про це повідомляє прес-служба Федерації гімнастики України.

    Україну на цьому старті представляла член збірної, переможниця та призерка Міжнародних турнірів, срібний призер минулого чемпіонату України в багатоборстві Вікторія Фотієва.

    У багатоборстві наша гімнастка замкнула п'ятірку найсильніших, а також кваліфікувалася в усі чотири фіналу в окремих видах.

    Золоту і срібну медалі в багатоборстві вибороли господарки турніру Аділя Ткеленова і Даяна Абдірбекова, третє місце зайняла білоруска Аріна Сущинська.

    У фіналах наша грація показала високі результати, завоювавши чотири медалі з чотирьох можливих: золото з обручем, срібло з м'ячем і булавами і бронзу зі стрічкою.

    художня гімнастика
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