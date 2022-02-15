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    Світоліна та Ястремська подолали стартовий раунд турніру в Дубаї

    Еліна Світоліна успішно подолала перше коло на турнірі В Дубаї - Світоліна та Ястремська подолали стартовий раунд турніру в Дубаї
    Еліна Світоліна успішно подолала перше коло на турнірі В Дубаї
    фото з відкритих джерел

    Українські тенісистки успішно пройшли перше коло престижного турніру

    Еліна Світоліна і Даяна Ястремська впевнено стартували на турнірі в Дубаї з призовим фондом $768 680. Перша ракетка України зустрічалася з кваліфаєром Маяр Шериф з Єгипту і подолала спротив суперниці за півтори години – 6:2, 6:3.

    Ястремська, в свою чергу, грала з досвідченою румункою Іриною Бегу. Суперниці провели на корті дві години. Даяні вдалося взяти подачу суперниці й втримати свою – 4:6, 6:2, 6:3.

    В другому колі Світоліна зіграє з Жіл Білен Тайхман.

    Ястремська зустрінеться з другою сіяною Барборою Крейчиковою.

    Ще одна українка, Марта Костюк, в першому колі потрапила на лідерку посіву білоруску Аріну Соболенко. Матч за її участю відбудеться ввечері 15 лютого.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк
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    Світоліна та Ястремська подолали стартовий раунд турніру в Дубаї