Світоліна та Ястремська подолали стартовий раунд турніру в Дубаї

Еліна Світоліна успішно подолала перше коло на турнірі В Дубаї

Українські тенісистки успішно пройшли перше коло престижного турніру

Еліна Світоліна і Даяна Ястремська впевнено стартували на турнірі в Дубаї з призовим фондом $768 680. Перша ракетка України зустрічалася з кваліфаєром Маяр Шериф з Єгипту і подолала спротив суперниці за півтори години – 6:2, 6:3.

Ястремська, в свою чергу, грала з досвідченою румункою Іриною Бегу. Суперниці провели на корті дві години. Даяні вдалося взяти подачу суперниці й втримати свою – 4:6, 6:2, 6:3.

В другому колі Світоліна зіграє з Жіл Білен Тайхман.

Ястремська зустрінеться з другою сіяною Барборою Крейчиковою.

Ще одна українка, Марта Костюк, в першому колі потрапила на лідерку посіву білоруску Аріну Соболенко. Матч за її участю відбудеться ввечері 15 лютого.