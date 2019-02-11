Українська збірна з біатлону поїде в скороченому складі на етап кубку світу в США



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Юлія Джима GETTY IMAGES

Без Підгрушної, Семенова та Прими

Усі збірні вже активно готуються до майбутнього чемпіонату світу, відтак стартові листи гонок недорахуються багатьох сильних спортсменів.

Восьмий етап Кубка світу стартує вже в цей четвер, 14 лютого. Відбудеться він в Солт-Лейк-Сіті, США. До виступу наша жіноча збірна готується в складі Юлії Джими, Яни Бондар, Надії Бєлкіної та Марії Кручової, повідомляють на сайті ФБУ.

В скороченому складі поїде і наша чоловіча команда - Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Тарас Лисюк. У програмі етапу, який триватиме до 17 лютого - спринт, гонка-переслідування, класична й одиночна змішані естафети.

Першою гонкою буде жіночий спринт. Зараз у Кубку світу чоловіча команда посідає 9 місце, жіноча - на 8 позиції.