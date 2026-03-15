Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 14 березня

Вероніка Айгнер вийшла на перше місце у заліку мультимедалістів після золота у слаломі
Україна 14 березня виборола срібло в естафеті в паралижних перегонах

У суботу, 14 березня 2026 року, пройшов восьмий день Паралімпіади-2026. Про це повідомляє «Главком».

Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно шість комплектів нагород у трьох видах спорту – парагірськолижному спорті, паралижних перегонах та керлінгу на кріслах колісних. 

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. Наразі Україна має у своєму сімнадцять нагород, а сьогодні зуміла здобути ще одну медаль в Італії. 

Усі медалісти 14 березня

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза
Паралижні перегони Змішана естафета США Україна Китай
Паралижні перегони Відкрита естафета Китай Німеччина Норвегія
Парагірськолижний спорт Слалом. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору Вероніка Айгнер (Австрія) Еліна Штари (Австрія) Александра Рексова (Словаччина)
Парагірськолижний спорт Слалом. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору Варвара Ворончіхіна (Росія) Венцзинь Чжу (Китай) Мікаела Госселен (Канада)
Парагірськолижний спорт Слалом. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору Венцзинь Чжан (Китай) Нетте Ківіранта (Фінляндія) Одрі Паскуаль Секо (Іспанія)
Керлінг на кріслах колісних Змішані команди Канада Китай Швеція

Підсумки медальних дисциплін

У парагірськолижному спорті пройшли спуски в слаломі. Одним з найцікавіших фіналів стала боротьба у жінок у класі сидячи: на другу спробу три претендентки на подіум, Венцзинь Чжан, Нетте Ківіранта, Одрі Паскуаль Секо, виходили з різницею лише в шістнадцять сотих. Лідеркою була Паскуаль Секо, але не найкращий другий заїзд відкинув її на третє місце. Перемога врешті відійшла китаянці, а фінка стала другою з відставанням у 27 сотих. Варто відзначити і володарку четвертого місця, Анну Лену Форстер, яка відіграла секунду відставання від іспанки, але все ж поступилася їй вісьмома сотими секунди.

Діаметрально протилежним стали змагання серед спортсменок з ураженнями зору, де переможниця змагань Вероніка Айгнер виграла у своїх суперниць понад чотири секунди. Проте боротьба за бронзу все ж вийшла цікавою, адже словачка Александра Рексова відіграла секунду відставання у Мартіни Воцци та зробила те, що не вдалося Форстер. Вона обійшла італійську суперницю на вісім сотих секунди та втретє піднялася на подіум Паралімпіади. 

У паралижних перегонах відбулися дві естафети – змішана та відкрита. У змішаній команда України лідирувала перед останнім етапом, але переваги виявилося замало: Людмила Ляшенко не змогла втримати 48 секунд над Джейком Адікоффом, який перебуває у блискучій формі на Паралімпіаді-2026 та зумів виграти уже третє для себе золото змагань в Італії.

У відкритій естафеті на останньому етапі склалася цікава боротьба і за золото, і за бронзу. За золото змагалися Китай і Німеччина, за які виступали спортсмени з різних класів: у китайців був Шуань Ю з гайдом Цзянкаєм Шаном, а в німців - Марко Маєр з класу стоячи. Німецький спортсмен намагався боротися, але в підсумку поступився п'ятьма секундами на фініші. На бронзу претендували одразу три команди: Франція, Норвегія та Україна. Першими відвалилися французи, а ось Серафим Драгун зумів швидко наздогнати Томаса Оксааля і триматися за ним до фінішу. На жаль, молодому українцю не вдалося обійти норвежця, і українська команда у цій дисципліні стала четвертою. 

У паракерлінгу золотий матч був конкурентним та обережним. Ані Канада, ані Китай не ризикували, проводячи енди з одним або жодним каменем. У підсумку до останнього періоду вони підійшли з рахунком 3:3, після чого Канада забрала собі заключний камінь до активу. Цим вони шокували китайців, які не програвали на Паралімпіадах у змішаних командах з 2014 року, коли теж перемогла Канада.  

Медальний залік Паралімпійських ігор 2026

Україна за день до кінця йде на сьомому місці заліку
Після восьмого змагального дня у трійці найкращих знову сталася одна зміна: Австрія повернулася на третє місце завдяки золоту в слаломі. Італійцям буде непросто увійти до трійки, тому ключовою дуеллю дня стане протистояння Джакомо Бертаньолі проти Йоганнеса Айгнера. Українська команда підпустила до себе команду Канади, у якої завтра є шанс на золото в парахокеї та в паралижних перегонах. 

Нагадаємо, що у дев'ятий день Паралімпіади-2026 буде розіграно десять комплектів нагород

