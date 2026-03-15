Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 14 березня

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза Паралижні перегони Змішана естафета США Україна Китай Паралижні перегони Відкрита естафета Китай Німеччина Норвегія Парагірськолижний спорт Слалом. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору Вероніка Айгнер (Австрія) Еліна Штари (Австрія) Александра Рексова (Словаччина) Парагірськолижний спорт Слалом. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору Варвара Ворончіхіна (Росія) Венцзинь Чжу (Китай) Мікаела Госселен (Канада) Парагірськолижний спорт Слалом. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору Венцзинь Чжан (Китай) Нетте Ківіранта (Фінляндія) Одрі Паскуаль Секо (Іспанія) Керлінг на кріслах колісних Змішані команди Канада Китай Швеція

Підсумки медальних дисциплін

У парагірськолижному спорті пройшли спуски в слаломі. Одним з найцікавіших фіналів стала боротьба у жінок у класі сидячи: на другу спробу три претендентки на подіум, Венцзинь Чжан, Нетте Ківіранта, Одрі Паскуаль Секо, виходили з різницею лише в шістнадцять сотих. Лідеркою була Паскуаль Секо, але не найкращий другий заїзд відкинув її на третє місце. Перемога врешті відійшла китаянці, а фінка стала другою з відставанням у 27 сотих. Варто відзначити і володарку четвертого місця, Анну Лену Форстер, яка відіграла секунду відставання від іспанки, але все ж поступилася їй вісьмома сотими секунди.

Діаметрально протилежним стали змагання серед спортсменок з ураженнями зору, де переможниця змагань Вероніка Айгнер виграла у своїх суперниць понад чотири секунди. Проте боротьба за бронзу все ж вийшла цікавою, адже словачка Александра Рексова відіграла секунду відставання у Мартіни Воцци та зробила те, що не вдалося Форстер. Вона обійшла італійську суперницю на вісім сотих секунди та втретє піднялася на подіум Паралімпіади.

У паралижних перегонах відбулися дві естафети – змішана та відкрита. У змішаній команда України лідирувала перед останнім етапом, але переваги виявилося замало: Людмила Ляшенко не змогла втримати 48 секунд над Джейком Адікоффом, який перебуває у блискучій формі на Паралімпіаді-2026 та зумів виграти уже третє для себе золото змагань в Італії.

У відкритій естафеті на останньому етапі склалася цікава боротьба і за золото, і за бронзу. За золото змагалися Китай і Німеччина, за які виступали спортсмени з різних класів: у китайців був Шуань Ю з гайдом Цзянкаєм Шаном, а в німців - Марко Маєр з класу стоячи. Німецький спортсмен намагався боротися, але в підсумку поступився п'ятьма секундами на фініші. На бронзу претендували одразу три команди: Франція, Норвегія та Україна. Першими відвалилися французи, а ось Серафим Драгун зумів швидко наздогнати Томаса Оксааля і триматися за ним до фінішу. На жаль, молодому українцю не вдалося обійти норвежця, і українська команда у цій дисципліні стала четвертою.

У паракерлінгу золотий матч був конкурентним та обережним. Ані Канада, ані Китай не ризикували, проводячи енди з одним або жодним каменем. У підсумку до останнього періоду вони підійшли з рахунком 3:3, після чого Канада забрала собі заключний камінь до активу. Цим вони шокували китайців, які не програвали на Паралімпіадах у змішаних командах з 2014 року, коли теж перемогла Канада.

Медальний залік Паралімпійських ігор 2026

Україна за день до кінця йде на сьомому місці заліку фото: МОК

Після восьмого змагального дня у трійці найкращих знову сталася одна зміна: Австрія повернулася на третє місце завдяки золоту в слаломі. Італійцям буде непросто увійти до трійки, тому ключовою дуеллю дня стане протистояння Джакомо Бертаньолі проти Йоганнеса Айгнера. Українська команда підпустила до себе команду Канади, у якої завтра є шанс на золото в парахокеї та в паралижних перегонах.