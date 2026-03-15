Паралімпіада-2026. Анонс заключного змагального дня

Ілля Мандебура
Олександра Кононова була на п'єдесталі минулорічної світової першості у 20-кілометрових перегонах на лижах
У неділю, 15 березня 2026 року, пройде дев'ятий змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Цей день завершить змагальну програму на Паралімпіаді. Під час нього пройдуть заключні старти у парагірськолижному спорті та паралижних перегонах, а також відбудуться медальні матчі у парахокеї.  

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті змагання, де бере участь Україна. 

Розклад дев'ятого дня Паралімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
15 березня
9:00 Парагірськолижний спорт Слалом (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Чоловіки. Перша спроба
9:00 Паралижні перегони 🥇 Індивідуальна гонка, 20 кілометрів. Жінки, клас сидячи
9:15 Паралижні перегони 🥇 Індивідуальна гонка, 20 кілометрів. Чоловіки, клас сидячи
10:45 Паралижні перегони 🥇 Індивідуальна гонка, 20 кілометрів. Жінки, клас стоячи
11:00 Паралижні перегони 🥇 Індивідуальна гонка, 20 кілометрів. Чоловіки, клас стоячи
12:05 Парахокей 🥇 Матч за бронзу. Китай – Чехія
12:20 Паралижні перегони 🥇 Індивідуальна гонка, 20 кілометрів. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору
12:30 Паралижні перегони 🥇 Індивідуальна гонка, 20 кілометрів. Чоловіки, клас спортсменів з ураженням зору
13:00 Парагірськолижний спорт 🥇 Слалом (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Чоловіки. Друга спроба
16:05 Парахокей 🥇 Матч за золото. США – Канада

Виступ українців 15 березня

Під час заключного змагального дня Україна виступить одразу в п'яти стартах у паралижних перегонах, а також у парагірськолижному спорті. Саме його представник і відкриє змагальний день – Максим Гелюта, який виступить у сильнішому для себе слаломі. Ця дисципліна є підступною з технічної складової, тому фініш у двох заїздах буде вважатися вдалим виступом для дебютанта Ігор. Більші сподівання покладаються на паралижників, які змагатимуться на найдовших дистанціях. Саме на них Україна має двох призерів останнього Чемпіонату світу: Павла Баля (віцечемпіон, клас сидячи) та Олександру Кононову (бронзова медалістка, клас стоячи).  

Нагадаємо, що сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026. «Сім'я українського чемпіона приїхала з Тернополя, купила квитки, зайшла на стадіон з українським прапором, в українській одежі. Їх зупинили, забрали прапор, забрали хустку з орнаментом українським у мами чемпіона. І після того, як обібрали, вибачте, пустили на територію стадіону», – заявив Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

