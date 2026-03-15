Паралімпіада-2026. Анонс заключного змагального дня
Форум в Італії підходить до свого завершення
У неділю, 15 березня 2026 року, пройде дев'ятий змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».
Цей день завершить змагальну програму на Паралімпіаді. Під час нього пройдуть заключні старти у парагірськолижному спорті та паралижних перегонах, а також відбудуться медальні матчі у парахокеї.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті змагання, де бере участь Україна.
Розклад дев'ятого дня Паралімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|15 березня
|9:00
|Парагірськолижний спорт
|Слалом (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Чоловіки. Перша спроба
|9:00
|Паралижні перегони
|🥇 Індивідуальна гонка, 20 кілометрів. Жінки, клас сидячи
|9:15
|Паралижні перегони
|🥇 Індивідуальна гонка, 20 кілометрів. Чоловіки, клас сидячи
|10:45
|Паралижні перегони
|🥇 Індивідуальна гонка, 20 кілометрів. Жінки, клас стоячи
|11:00
|Паралижні перегони
|🥇 Індивідуальна гонка, 20 кілометрів. Чоловіки, клас стоячи
|12:05
|Парахокей
|🥇 Матч за бронзу. Китай – Чехія
|12:20
|Паралижні перегони
|🥇 Індивідуальна гонка, 20 кілометрів. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору
|12:30
|Паралижні перегони
|🥇 Індивідуальна гонка, 20 кілометрів. Чоловіки, клас спортсменів з ураженням зору
|13:00
|Парагірськолижний спорт
|🥇 Слалом (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Чоловіки. Друга спроба
|16:05
|Парахокей
|🥇 Матч за золото. США – Канада
Виступ українців 15 березня
Під час заключного змагального дня Україна виступить одразу в п'яти стартах у паралижних перегонах, а також у парагірськолижному спорті. Саме його представник і відкриє змагальний день – Максим Гелюта, який виступить у сильнішому для себе слаломі. Ця дисципліна є підступною з технічної складової, тому фініш у двох заїздах буде вважатися вдалим виступом для дебютанта Ігор. Більші сподівання покладаються на паралижників, які змагатимуться на найдовших дистанціях. Саме на них Україна має двох призерів останнього Чемпіонату світу: Павла Баля (віцечемпіон, клас сидячи) та Олександру Кононову (бронзова медалістка, клас стоячи).
Нагадаємо, що сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026. «Сім'я українського чемпіона приїхала з Тернополя, купила квитки, зайшла на стадіон з українським прапором, в українській одежі. Їх зупинили, забрали прапор, забрали хустку з орнаментом українським у мами чемпіона. І після того, як обібрали, вибачте, пустили на територію стадіону», – заявив Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.
