Бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026: з'явилася реакція МПК
Міжнародний паралімпійський комітет відповів на запит «Главкома»
Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо бойкоту Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026.
Коментар МПК щодо бойкоту Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор через допуск росіян та білорусів до змагань.
«Главком» поцікавився у Міжнародного паралімпійського комітету (МПК):
- Чи відомо МПК про рішення України?
- Як МПК може прокоментувати цю інформацію?
«МПК веде регулярний діалог з Національним паралімпійським комітетом України. Їхня заява обговорюється всередині МПК», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.
Заява Національного паралімпійського комітету України
«Спільнота українських паралімпійців і Національний паралімпійський комітет України обурені цинічним рішенням Міжнародного паралімпійського комітету надати для росії і білорусі двосторонні слоти, які дають можливість 6 російським суб’єктам паралімпійського спорту і 4 представникам білоруського паралімпійського спорту брати участь в XIV зимових Паралімпійських іграх.
Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.
Ми будемо боротись за спортивні перемоги українських спортсменів на XIV зимових Паралімпійських іграх, і разом зі спортсменами інших країн добиватись принципів справедливості у паралімпійському спорті, підтримуючи головну мету Паралімпійських ігор як вищого спортивного форуму світу», – йдеться у заяві.
Раніше Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що шість російських і чотири білоруські спортсмени зможуть взяти участь у Паралімпійських іграх-2026 під своїми національними прапорами.
Паралімпійські ігри відбудуться у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 15 березня 2026 року.
Нагадаємо, четверо російських спортсменів, які потрапили до заявки Паралімпійських ігор в Італії, у квітні 2022 року у Кремлі отримували нагороди від тодішнього помічника диктатора Володимира Путіна Ігоря Левітіна.
Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів. Вони будуть змагатися під своїми національними прапорами. У разі здобуття ними золотих нагород буде лунати гімн країн-агресорів.
