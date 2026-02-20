Бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026: з'явилася реакція МПК

Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор через допуск росіян та білорусів до змагань

Міжнародний паралімпійський комітет відповів на запит «Главкома»

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо бойкоту Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Коментар МПК щодо бойкоту Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор через допуск росіян та білорусів до змагань.

«Главком» поцікавився у Міжнародного паралімпійського комітету (МПК):

Чи відомо МПК про рішення України?

Як МПК може прокоментувати цю інформацію?

«МПК веде регулярний діалог з Національним паралімпійським комітетом України. Їхня заява обговорюється всередині МПК», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.

Заява Національного паралімпійського комітету України

«Спільнота українських паралімпійців і Національний паралімпійський комітет України обурені цинічним рішенням Міжнародного паралімпійського комітету надати для росії і білорусі двосторонні слоти, які дають можливість 6 російським суб’єктам паралімпійського спорту і 4 представникам білоруського паралімпійського спорту брати участь в XIV зимових Паралімпійських іграх.

Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Ми будемо боротись за спортивні перемоги українських спортсменів на XIV зимових Паралімпійських іграх, і разом зі спортсменами інших країн добиватись принципів справедливості у паралімпійському спорті, підтримуючи головну мету Паралімпійських ігор як вищого спортивного форуму світу», – йдеться у заяві.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що шість російських і чотири білоруські спортсмени зможуть взяти участь у Паралімпійських іграх-2026 під своїми національними прапорами.

Паралімпійські ігри відбудуться у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 15 березня 2026 року.

Нагадаємо, четверо російських спортсменів, які потрапили до заявки Паралімпійських ігор в Італії, у квітні 2022 року у Кремлі отримували нагороди від тодішнього помічника диктатора Володимира Путіна Ігоря Левітіна.

Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів. Вони будуть змагатися під своїми національними прапорами. У разі здобуття ними золотих нагород буде лунати гімн країн-агресорів.