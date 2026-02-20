Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026: з'явилася реакція МПК

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026: з'явилася реакція МПК
Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор через допуск росіян та білорусів до змагань

Міжнародний паралімпійський комітет відповів на запит «Главкома»

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо бойкоту Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Коментар МПК щодо бойкоту Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор через допуск росіян та білорусів до змагань.

«Главком» поцікавився у Міжнародного паралімпійського комітету (МПК):

  • Чи відомо МПК про рішення України?
  • Як МПК може прокоментувати цю інформацію?

«МПК веде регулярний діалог з Національним паралімпійським комітетом України. Їхня заява обговорюється всередині МПК», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.

Заява Національного паралімпійського комітету України

«Спільнота українських паралімпійців і Національний паралімпійський комітет України обурені цинічним рішенням Міжнародного паралімпійського комітету надати для росії і білорусі двосторонні слоти, які дають можливість 6 російським суб’єктам паралімпійського спорту і 4 представникам білоруського паралімпійського спорту брати участь в XIV зимових Паралімпійських іграх.

Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Ми будемо боротись за спортивні перемоги українських спортсменів на XIV зимових Паралімпійських іграх, і разом зі спортсменами інших країн добиватись принципів справедливості у паралімпійському спорті, підтримуючи головну мету Паралімпійських ігор як вищого спортивного форуму світу», – йдеться у заяві.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що шість російських і чотири білоруські спортсмени зможуть взяти участь у Паралімпійських іграх-2026 під своїми національними прапорами.

Паралімпійські ігри відбудуться у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 15 березня 2026 року.

Нагадаємо, четверо російських спортсменів, які потрапили до заявки Паралімпійських ігор в Італії, у квітні 2022 року у Кремлі отримували нагороди від тодішнього помічника диктатора Володимира Путіна Ігоря Левітіна

Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів. Вони будуть змагатися під своїми національними прапорами. У разі здобуття ними золотих нагород буде лунати гімн країн-агресорів.

Теги: паралімпійські ігри спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Бірців у 13 років встановив другий рекорд України з гирями
13-річний дніпрянин встановив рекорд України з поштовху гир
12 лютого, 11:03
Гераскевич: Сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань
Гераскевич запропонував МОК завершити скандал щодо «шолома пам’яті»: деталі
12 лютого, 09:12
Гуменник набрав 86,72 бала у короткій програмі на Олімпіаді
Ексукраїнський суддя завищив бали за виступ російського фігуриста на Олімпіаді
11 лютого, 15:46
Українська спортсменка Пінчук відмовилася потиснути руку росіянці на турнірі в Стамбулі
Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою
11 лютого, 10:54
З 2024 року Даньчак грає за корейський клуб «ІБК Альтос»
Волейболістка Даньчак вразила корейських вболівальників запальним танцем (відео)
5 лютого, 13:25
Хокейна збірна Росії була відсторонена від Оліміпади-2026
Тренер збірної Франції заявив, що хотів би бачити Росію на олімпійському хокейному турнірі
4 лютого, 15:03
На російських спортсменів можуть очікувати нові санкції
На сайті Камбіну з’явилась петиція щодо санкцій проти російських спортсменів
27 сiчня, 13:23
Українці вдало виступили в Угорщині
Українські сумоїсти здобули 11 нагород на турнірі в Угорщині
26 сiчня, 13:42
Савелій Коростельов є рядовим російської армії
МОК допустив до Олімпіади російського військового Коростельова
22 сiчня, 11:27

Новини

«Динамо» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ
«Динамо» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ
Мбаппе прагне здихатися двох одноклубників заради зірки «Баварії»
Мбаппе прагне здихатися двох одноклубників заради зірки «Баварії»
Претендент на єврокубки запросив іспанського тренера
Претендент на єврокубки запросив іспанського тренера
Бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026: з'явилася реакція МПК
Бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026: з'явилася реакція МПК
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Санкт-Петербурга з кікбоксингу
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Санкт-Петербурга з кікбоксингу
Вперше з 1960 року фігуристи з Росії залишилися без медалей Олімпіади
Вперше з 1960 року фігуристи з Росії залишилися без медалей Олімпіади

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua