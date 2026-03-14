Польща анулювала візу казахському стрибуну через участь у змаганнях у Росії

Даніл Васильєв завершить сезон достроково

21-річний казахстанський стрибун на лижах з трампліну Даніл Васильєв отримав серйозні проблеми з документами наприкінці сезону: польські прикордонні служби анулювали його Шенгенську візу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Skijumping.pl.

Деталі відмови

Оскільки нова віза може бути видана не раніше червня 2026 року, спортсмен втратив можливість подорожувати Європою та брати участь у фінальних етапах сезону, зокрема у Холменколлені, Вікерсунді та Планіці. Васільєв подякував вболівальникам за чудовий сезон, проте був перерваний через адміністративні обмеження.

Рішення польської сторони про анулювання візи пов’язують із нещодавньою поїздкою Васільєва до Росії. На початку березня він взяв участь у міжнародних змаганнях «Тагільська сталь 2026» у Нижньому Тагілі, де змагався разом із росіянами та білорусами, які наразі відсторонені від виступів під своїм прапором на офіційних стартах під егідою FIS. Разом із Васильєвим у Росії виступила ціла група казахстанських атлетів. Попри те, що участь у таких турнірах не є офіційно забороненою федерацією Казахстану, вона стала підставою для жорсткої реакції з боку Польщі, яка є однією з ключових країн для транзиту лижників у Європі.

Результати Васильєва у сезоні

Для Даніла Васильєва цей сезон став найбільш успішним у кар'єрі. Він зміг набрати 28 очок у загальний залік Кубку світу, а його 17-те місце на етапі в Клінгенталі стало найкращим особистим результатом в кар'єрі. Васильєв разом із товаришем по команді Іллею Мізерних представляв Казахстан на Олімпійських іграх 2026 року. Втрата можливості виступити на польотних етапах наприкінці сезону позбавляє атлета шансу покращити особистий рекорд та зміцнити позиції в топ-50 світового рейтингу.

Нагадаємо, що Польща не дозволила російській волейболістці приїхати на матч Ліги чемпіонів. Представниця «Фенербахче» Аріна Федоровцева не змогла взяти участь у виїзному матчі Жіночої Ліги чемпіонів проти польського клубу «Будовлані».