Формула-1 скасувала Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії через війну на Близькому Сході

У запланований час не відбудуться перегони Формули-2, Формули-3 та F1 Academy

Рішення ухвалили після консультацій з FIA та організаторами перегонів

Формула-1 скасувала Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії, які мали відбутися у квітні, через безпекову ситуацію на Близькому Сході. Про це йдеться в офіційній заяві, пише «Главком».

Як повідомила організація, після детальної оцінки було вирішено не проводити ці етапи і не шукати заміну в календарі на квітень. Також у запланований час не відбудуться перегони Формули-2, Формули-3 та F1 Academy.

Президент і генеральний директор Формули-1 Стефано Доменікалі заявив, що рішення було складним, але необхідним. «Хоча це було важке рішення, воно, на жаль, є правильним на даному етапі, враховуючи поточну ситуацію на Близькому Сході», – сказав він.

Президент FIA Мохаммед бен Сулайєм наголосив, що головним пріоритетом залишається безпека учасників чемпіонату.

«FIA завжди ставитиме безпеку та благополуччя нашої спільноти на перше місце», – заявив він.

Організатори перегонів у Бахрейні та Саудівській Аравії підтримали рішення і висловили сподівання, що етапи зможуть повернутися до календаря, коли ситуація в регіоні стабілізується.

Раніше повідомлялось, що автодром «Фудзі Спідвей» у разі потреби замінить один із близькосхідних гран-прі сезону Формули-1.

Варто зазначити, що журналіст ВВС писав, що організатори Формула-1 не переноситимуть етапи з Бахрейну та Саудівської Аравії, у разі продовження конфлікту на Близькому Сході їх буде скасовано.