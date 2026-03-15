Формула-1 скасувала Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії через війну на Близькому Сході

Іванна Гончар
У запланований час не відбудуться перегони Формули-2, Формули-3 та F1 Academy
фото: Reuters

Рішення ухвалили після консультацій з FIA та організаторами перегонів

Формула-1 скасувала Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії, які мали відбутися у квітні, через безпекову ситуацію на Близькому Сході. Про це йдеться в офіційній заяві, пише «Главком».

Як повідомила організація, після детальної оцінки було вирішено не проводити ці етапи і не шукати заміну в календарі на квітень. Також у запланований час не відбудуться перегони Формули-2, Формули-3 та F1 Academy.

Президент і генеральний директор Формули-1 Стефано Доменікалі заявив, що рішення було складним, але необхідним. «Хоча це було важке рішення, воно, на жаль, є правильним на даному етапі, враховуючи поточну ситуацію на Близькому Сході», –  сказав він.

Президент FIA Мохаммед бен Сулайєм наголосив, що головним пріоритетом залишається безпека учасників чемпіонату.

«FIA завжди ставитиме безпеку та благополуччя нашої спільноти на перше місце», – заявив він.

Організатори перегонів у Бахрейні та Саудівській Аравії підтримали рішення і висловили сподівання, що етапи зможуть повернутися до календаря, коли ситуація в регіоні стабілізується.

Раніше повідомлялось, що автодром «Фудзі Спідвей» у разі потреби замінить один із близькосхідних гран-прі сезону Формули-1. 

Варто зазначити, що журналіст ВВС писав, що організатори Формула-1 не переноситимуть етапи з Бахрейну та Саудівської Аравії, у разі продовження конфлікту на Близькому Сході їх буде скасовано.

Читайте також:

Читайте також

CNN: Іран почав мінувати Ормузьку протоку. Трамп відреагував
CNN: Іран почав мінувати Ормузьку протоку. Трамп відреагував
10 березня, 22:44
У Вашингтоні були здивовані масштабом ізраїльських атак по Ірану
Посланці Трампа скасували візит до Ізраїлю
9 березня, 16:57
Трамп заявив, що родини загиблих військових попросили його про перемогу в Ірані
Трамп заявив, що родини загиблих військових попросили його про перемогу в Ірані
8 березня, 23:07
Чоловік тримає фотографію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї під час мітингу пам'яті
Американська розвідка сумнівається, що війна призведе до повалення режиму в Ірані – WP
7 березня, 22:06
Зеленський вважає, що США мають силу припинити війну, але повинні чинити більший тиск на Москву
Коли закінчиться війна? Зеленський дав новий прогноз
27 лютого, 12:33
Останній шанс Трампа: чому президент США поспішає
Останній шанс Трампа: чому президент США поспішає
26 лютого, 19:05
Чому мир не означатиме кінець війни
«Коли завершиться російсько-українська війна?». Чи існує відповідь на це питання
24 лютого, 11:01
Війська РФ імітуватимуть «успіхи» за допомогою прапорів у тилових селах
Росія наказала вішати триколори у тилових селах до річниці вторгнення – Сили оборони
18 лютого, 18:26
До Дня закоханих Петро Порошенко оригінальними валентинками привітав дружину
Тупик Порошенків. Крижопільський суд втретє відмовився ділити майно подружжя
18 лютого, 13:12

Формула-1 скасувала Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії через війну на Близькому Сході
Паралімпіада-2026. Результати українців у восьмий змагальний день
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 14 березня
Паралімпіада-2026. Анонс заключного змагального дня
Польща анулювала візу казахському стрибуну через участь у змаганнях у Росії
Під час проведення престижного турніру з гольфу в США сталася смертельна перестрілка
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
