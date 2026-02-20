Головна Спорт Новини
МОК відмовився карати спортсменку за демонстрацію бра після виступу на Олімпіаді

27-річна Лердам здобула золоту та срібну медалі в Італії.
Фото: Reuters

Після переможного прокату Лердам розстебнула свій костюм і глядачі змогли побачити бра фірми Nike

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не каратиме спортсменку з Нідерландів Ютту Лердам за демонстрацію бра після виступу на Олімпіаді-2026. Про це повідомляє «Главком».

Після переможного прокату Лердам розстебнула свій костюм і глядачі змогли побачити бра фірми Nike. За цей вчинок дівчину почали звинувати у рекламі бренду та порушенні правил маркетингу на Олімпіаді.

«Я не експерт, але ковзанярі, наскільки я розумію, часто розстібають костюм одразу після прокату. Вони роблять це, оскільки костюм має сидіти дуже щільно. Тож це звичайна поведінка, а не маркетинговий прийом», – заявила маркетингова директорка МОК Анна-Софі Воумард.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію. МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів». 

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що у чотирнадцятий день українці змагатимуться лише у двох дисциплінах

