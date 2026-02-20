МОК відмовився карати спортсменку за демонстрацію бра після виступу на Олімпіаді

Після переможного прокату Лердам розстебнула свій костюм і глядачі змогли побачити бра фірми Nike

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не каратиме спортсменку з Нідерландів Ютту Лердам за демонстрацію бра після виступу на Олімпіаді-2026. Про це повідомляє «Главком».

27-річна Лердам здобула золоту та срібну медалі в Італії.

Після переможного прокату Лердам розстебнула свій костюм і глядачі змогли побачити бра фірми Nike. За цей вчинок дівчину почали звинувати у рекламі бренду та порушенні правил маркетингу на Олімпіаді.

«Я не експерт, але ковзанярі, наскільки я розумію, часто розстібають костюм одразу після прокату. Вони роблять це, оскільки костюм має сидіти дуже щільно. Тож це звичайна поведінка, а не маркетинговий прийом», – заявила маркетингова директорка МОК Анна-Софі Воумард.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію. МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів».

