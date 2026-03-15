Паралімпіада-2026. Результати українців у восьмий змагальний день

На минулій Паралімпіаді Україна зупинилася за крок до медалі в змішаній естафеті

Українські естафети в обох гонках претендували на нагороди

14 березня 2026 року українські спортсмени змагалися на зимових Паралімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Срібло змішаної естафети

Змішана естафета складалася з чотирьох етапів: два класичним стилем і два вільним. Україну представляли Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко.

На першому етапі Павло Баль тримався в групі лідерів і передав естафету третім, з відставанням у 25 секунд від німців. Чудовий прорив на наступному етапі зробив Тарас Радь: українець показав найкращий час свого етапу та вивів збірну України у лідери гонки після другої передачі естафети.

На третьому етапі Олександра Кононова зуміла втримати першу позицію. Після її відрізку Україна залишалася попереду суперників і мала запас у 48 секунд перед заключним етапом. Але переваги виявилося замало: Людмила Ляшенко не змогла втримати 48 секунд над Джейком Адікоффом, який перебував у блискучій формі на Паралімпіаді-2026. Американець разом із гайдом Рейдом Гоблом показав найкращий час фінального етапу і приніс команді США перемогу з результатом 23:24,2 хвилини.

Україна ж фінішувала другою (23:36,7 хвилини), поступившись 12,5 секунди. Бронзу здобула збірна Китаю (23:56,5 хвилини), тоді як Німеччина, яка довго претендувала на медалі, завершила гонку четвертою.

«Дерево» у відкритій естафеті

У відкритій естафеті Україну представляли Дмитро Суярко (з гайдом Олександром Ніконовичем), Василь Кравчук, Григорій Вовчинський та Серафим Драгун.

Українська команда потужно розпочала гонку: Суярко передав естафету першим, вигравши проміжний спринт на передачі. Однак на другому етапі Василь Кравчук дещо втратив позиції, і Україна опустилася до середини групи. На третьому відрізку Григорій Вовчинський показав найкращий час етапу, відіграв частину відставання і повернув команду в боротьбу за медалі перед заключним етапом. Боротьба за бронзу розгорнулася між Норвегією, Україною та Францією. Французи першими випали з цієї боротьби, а Серафим Драгун швидко наздогнав норвежця Томаса Оксааля і тримався поруч із ним до фінішу. На жаль, молодому українцю не вдалося випередити суперника: Норвегія втримала третю позицію з результатом 22:28,6, тоді як Україна програла лише 0,2 секунди і посіла четверте місце, лишившись з «дерев'яною» медаллю.

Нагадаємо, що у суботу, 14 березня 2026 року, пройшов восьмий день Паралімпіади-2026. Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно шість комплектів нагород у трьох видах спорту – парагірськолижному спорті, паралижних перегонах та керлінгу на кріслах колісних.