Паралімпіада-2026. Результати українців у восьмий змагальний день

Ілля Мандебура
Паралімпіада-2026. Результати українців у восьмий змагальний день
На минулій Паралімпіаді Україна зупинилася за крок до медалі в змішаній естафеті
фото: Reuters

Українські естафети в обох гонках претендували на нагороди

14 березня 2026 року українські спортсмени змагалися на зимових Паралімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Срібло змішаної естафети

Змішана естафета складалася з чотирьох етапів: два класичним стилем і два вільним. Україну представляли Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко.

На першому етапі Павло Баль тримався в групі лідерів і передав естафету третім, з відставанням у 25 секунд від німців. Чудовий прорив на наступному етапі зробив Тарас Радь: українець показав найкращий час свого етапу та вивів збірну України у лідери гонки після другої передачі естафети.

На третьому етапі Олександра Кононова зуміла втримати першу позицію. Після її відрізку Україна залишалася попереду суперників і мала запас у 48 секунд перед заключним етапом. Але переваги виявилося замало: Людмила Ляшенко не змогла втримати 48 секунд над Джейком Адікоффом, який перебував у блискучій формі на Паралімпіаді-2026. Американець разом із гайдом Рейдом Гоблом показав найкращий час фінального етапу і приніс команді США перемогу з результатом 23:24,2 хвилини.

Україна ж фінішувала другою (23:36,7 хвилини), поступившись 12,5 секунди. Бронзу здобула збірна Китаю (23:56,5 хвилини), тоді як Німеччина, яка довго претендувала на медалі, завершила гонку четвертою.

«Дерево» у відкритій естафеті

У відкритій естафеті Україну представляли Дмитро Суярко (з гайдом Олександром Ніконовичем), Василь Кравчук, Григорій Вовчинський та Серафим Драгун.

Українська команда потужно розпочала гонку: Суярко передав естафету першим, вигравши проміжний спринт на передачі. Однак на другому етапі Василь Кравчук дещо втратив позиції, і Україна опустилася до середини групи. На третьому відрізку Григорій Вовчинський показав найкращий час етапу, відіграв частину відставання і повернув команду в боротьбу за медалі перед заключним етапом. Боротьба за бронзу розгорнулася між Норвегією, Україною та Францією. Французи першими випали з цієї боротьби, а Серафим Драгун швидко наздогнав норвежця Томаса Оксааля і тримався поруч із ним до фінішу. На жаль, молодому українцю не вдалося випередити суперника: Норвегія втримала третю позицію з результатом 22:28,6, тоді як Україна програла лише 0,2 секунди і посіла четверте місце, лишившись з «дерев'яною» медаллю.

Нагадаємо, що у суботу, 14 березня 2026 року, пройшов восьмий день Паралімпіади-2026. Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно шість комплектів нагород у трьох видах спорту – парагірськолижному спорті, паралижних перегонах та керлінгу на кріслах колісних. 

Читайте також

Олександра Кононова була на п'єдесталі минулорічної світової першості у 20-кілометрових перегонах на лижах
Паралімпіада-2026. Анонс заключного змагального дня
Сьогодні, 00:19
Емануель Ператонер є одним з небагатьох спортсменів, які виступали і на Олімпіаді, і на Паралімпіаді
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 13 березня
Вчора, 01:28
Тарас Радь здобув другу нагороду в Італії
Україна завоювала ще шість медалей у біатлоні на Паралімпійських іграх
13 березня, 15:29
Колишній головний тренер збірної Росії з гандболу Євген Трефілов зробив скандальну заяву
Олімпійський чемпіон з РФ побажав росіянам «відлупцювати» суперників на Паралімпіаді
10 березня, 12:53
Після падіння лижниця Кудісова була змушена зійти з дистанції
Собака, який вибіг на трасу, збив двох учасниць Чемпіонату Росії з лижних перегонів
7 березня, 21:13
Тарас Радь став чемпіоном Паралімпіади
Україна здобула перше золото Паралімпіади-2026
7 березня, 12:20
Парсонс заявив, що є багато країн, які набирають спортсменів зі збройних сил
Президент Паралімпійського комітету підтвердив, що ранені російські солдати зможуть змагатися на Паралімпіаді
6 березня, 18:18
Журова згадала про русофобію
Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення польських каналів щодо трансляції Паралімпіади
6 березня, 10:06
Фанати «Динамо» передали привіт міжнародним організаціям
Фанати «Динамо» вивісили банер зі зверненням до МОК
3 березня, 19:41

Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 14 березня
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 14 березня
Паралімпіада-2026. Анонс заключного змагального дня
Паралімпіада-2026. Анонс заключного змагального дня
Польща анулювала візу казахському стрибуну через участь у змаганнях у Росії
Польща анулювала візу казахському стрибуну через участь у змаганнях у Росії
Під час проведення престижного турніру з гольфу в США сталася смертельна перестрілка
Під час проведення престижного турніру з гольфу в США сталася смертельна перестрілка
Відбір на Євробаскет-2027: жіноча збірна України поступилася Болгарії
Відбір на Євробаскет-2027: жіноча збірна України поступилася Болгарії

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
