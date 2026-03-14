Під час проведення престижного турніру з гольфу в США сталася смертельна перестрілка

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Players Championship є одним з флагманських турнірів професійного гольф-туру
фото: Reuters

Фатальний конфлікт відбувся перед черговим днем змагань

Третій день Players Championship з гольфу у Флориді розпочався зі стрільби неподалік від місця проведення змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ClutchPoints. 

Брутальний конфлікт 

У ніч проти суботи, 14 березня 2026 року, приблизно о 22:30, на парковці аптеки Walgreens, розташованої всього за милю від гольф-поля TPC Sawgrass, сталася стрілянина. За даними шерифа округу Сент-Джонс Роба Гардвіка, унаслідок інциденту загинули двоє людей. Правоохоронці кваліфікували подію як побутовий конфлікт, оскільки підозрюваний та жертви були знайомі між собою. Трагедія спричинила масштабну поліцейську операцію, яка безпосередньо зачепила територію проведення одного з найбільших турнірів PGA Tour.

Підозрюваний, ідентифікований як 32-річний Крістіан Джозеф Барріос, під час утечі з місця злочину забіг на територію гольф-клубу. Поліцейські собаки взяли слід, який вів через територію TPC Sawgrass, де Барріос встиг зіткнутися з персоналом турніру. В одному з епізодів він навіть підібрав рацію PGA Tour, яку пізніше викинув (саме це допомогло кінологам точніше відстежити його шлях). Після перебування на території клубу Барріос викрав чорний автомобіль BMW і попрямував на північ, що призвело до швидкісної погоні, яка закінчилася його арештом в окрузі Нассау близько 8-ї ранку в суботу.

Як з’ясувалося, затриманий Крістіан Барріос має довгий кримінальний список – понад 27 арештів у минулому. Шериф Гардвік висловив обурення тим, що людина з таким бекграундом перебувала на волі під наглядом. 

Затримка входу на арену для глядачів

Через нічне переслідування та необхідність повної перевірки безпеки об'єктів, організатори турніру були змушені відкласти відкриття воріт для глядачів. Замість запланованих 07:30 фанатів почали впускати лише о 09:00. В офіційній заяві PGA Tour це пояснили операційними міркуваннями. Попри зактримку для публіки, безпосередньо спортивна частина не постраждала: перший запуск гравців відбувся за розкладом о 08:15 ранку. Гостинна зона та інші сервіси для відвідувачів запрацювали об 11:00, коли поліція остаточно підтвердила безпеку периметра.

Поки правоохоронці збирали докази на парковці Walgreens, на самому полі лідером залишався швед Людвіг Оберг із результатом -12.

Нагадаємо, що під час хокейного матчу у США чоловік вбив сина та ексдружину. 56-річний Роберт Дорган відкрив вогонь на арені в місті Потакет під час матчу, де грав його молодший син.

