Українські гімнастки не зуміли здобути нагороди на турнірі у столиці Азербайджану

Катерина Демиденко зупинилася за крок від п'єдесталу у вправах з булавами

У середу, 24 квітня, у столиці Азербайджану Баку завершився міжнародний турнір юніорок «AGF Junior Trophy 2018». Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України. Україну на цьому старті представляли члени юніорської збірної країни, переможниці та призери міжнародних турнірів Вікторія Денисенко та Катерина Демиденко. В



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Катерина Демиденко зупинилася за крок від п'єдесталу у вправах з булавами

У середу, 24 квітня, у столиці Азербайджану Баку завершився міжнародний турнір юніорок «AGF Junior Trophy 2018».

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України.

Україну на цьому старті представляли члени юніорської збірної країни, переможниці та призери міжнародних турнірів Вікторія Денисенко та Катерина Демиденко.

В цілому, на цьому старті українські грації показали гідний результат, але нагород не здобули.

У командній першості гімнастки посіли восьме місце, а також кваліфікувалися до фіналів з обручем, м'ячем і булавами.

У фіналах в окремих видах українські юні гімнастки виступили без очевидних помилок, однак отриманих балів виявилося недостатньо, щоб встати на п'єдестал.

Денисенко стала п’ятою у фіналі з обручем, Демиденко – п’ятою у фіналі з м'ячем, а також зупинилася за крок від п'єдесталу з різницею у 0.05 в фіналі з булавами.