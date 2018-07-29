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    Українські гімнастки виграли золото в Італії

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    Влада Нікольченко. Фото з відкритих джерел - Українські гімнастки виграли золото в Італії
    Влада Нікольченко. Фото з відкритих джерел

    Влада Нікольченко і Вікторія Онопрієнко показали кращі результати на змаганнях в Італії

    28 липня в італійському місті К'єті відбулася матчева зустріч між командами України, Італії та Німеччини.

    Україну на цьому старті представили наші найсильніші дівчата: Влада Нікольченко, Єва Мелещук і Олена Дяченко, збірна команда у групових вправах у складі Анастасії Возняк, Діани Міжерицької, Валерії Ханіної, Аліни Бихно, Тетяни Довженко і Марії Височанської (резерв), а також юніорок Вікторії Онопрієнко та Меланії Тур.

    У категорії сеньорок перемогу здобула лідер нашої збірної Влада Нікольченко (72,000).

    15-річна грація почала з помилок у м'ячі (15,650), однак показала чемпіонський характер, отримавши слідом високі 19,300 з обручем, 17,200 з стрічкою і 19,850 з коронними булавами (19,850 — найвища оцінка серед сеньорок на цьому старті).

    Друге і третє місця також зайняли одні з лідерів світової художньої гімнастики — італійки Мілена Балдассарі (71,050) і Олександра Аджурджукулезе (69,950).

    Учасниця чемпіонатів Європи Єва Мелещук впевнено і стабільно пройшла всі чотири види, зайнявши гідне четверте місце у багатоборстві.

    Олена Дяченко допустила ряд помилок, що не дозволило їй піднятися вище в турнірній таблиці. Найкраще грації вдалося зробити вправу з булавами (18,150).

    Перемогу серед юніорок здобула одна з лідерів нашої юніорської збірної Вікторія Онопрієнко (66,750).

    Гімнастка показала кращі результати з обручем, м'ячем та булавами і другий — з стрічкою, що дозволило їй обійти найближчу суперницю з Італії Єву Герарді більш ніж на два бали.

    Третьою стала гімнастка з Німеччини Маргарита Колосов.

    Наша юна 13-річна грація Меланія Тур тільки починає брати участь у великих міжнародних стартах, проте вже показує гідні і перспективні результати.

    Наша збірна команда у групових вправах також показала високі результати, отримавши 21,300 за вправу з 5 обручами і 19,400 за вправу з 3 м'ячами і 2 скакалками.

    З сумою 40,700 дівчата зайняли друге місце в багатоборстві, поступившись господаркам турніру — італійкам (45,100).

    Команда Німеччини посіла третє місце з сумою 31,050.

    Джерело: Znaj.ua

    художня гімнастика
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