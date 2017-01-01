Українські гімнастки візьмуть участь у змаганнях у Дубаї

Серед них є і Христина Погранична

З 7-го по 9-е грудня у Дубаї пройде міжнародний турнір «DuGym Cup 2017». Участь у змаганнях візьме лідер юніорської збірної Христина Погранична, інформує офіційний сайт Федерації гімнастики України. Окрім того, у змаганнях візьмуть участь грації з українських шкіл «Голден ритмік», «Еліт»,