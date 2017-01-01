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    Українські гімнастки візьмуть участь у змаганнях у Дубаї

    Серед них є і Христина Погранична
    З 7-го по 9-е грудня у Дубаї пройде міжнародний турнір «DuGym Cup 2017». Участь у змаганнях візьме лідер юніорської збірної Христина Погранична, інформує офіційний сайт Федерації гімнастики України. Окрім того, у змаганнях візьмуть участь грації з українських шкіл «Голден ритмік», «Еліт»,
    • Сьогодні, 17:01
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    Серед них є і Христина Погранична

    З 7-го по 9-е грудня у Дубаї пройде міжнародний турнір «DuGym Cup 2017».

    Участь у змаганнях візьме лідер юніорської збірної Христина Погранична, інформує офіційний сайт Федерації гімнастики України.

    Окрім того, у змаганнях візьмуть участь грації з українських шкіл «Голден ритмік», «Еліт», «Галичанка», «Ніка», а також гімнастки з Павлограда.

    У минулому році українські гімнастки привезли зі змагань ряд медалей, зокрема, Христина Погранична чотири золота.

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