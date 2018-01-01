Українські гімнастки здобули 16 нагород на турнірі «Міс Валентин» в Естонії (відео)

Українка Влада Никольченко була обрана «Міс Валентин»

У неділю, 18 лютого, завершився турнір із художньої гімнастики під назвою «Міс Валентин», який приймало естонське місто Тарту. У фінальний день українських уболівальників медалями порадували представниці абсолютно всіх категорій, інформує офіційний сайт Федерації гімнастики України. Першими високу планку поставили українські юніорки.



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Українка Влада Никольченко була обрана «Міс Валентин»

У неділю, 18 лютого, завершився турнір із художньої гімнастики під назвою «Міс Валентин», який приймало естонське місто Тарту.

У фінальний день українських уболівальників медалями порадували представниці абсолютно всіх категорій, інформує офіційний сайт Федерації гімнастики України.

Першими високу планку поставили українські юніорки.

Вікторія Денисенко у вправах з обручем здобула срібло у скарбничку команди, а Катерина Демиденко вправи з м'ячем виконала на вищому рівні та зайняла першу сходинку п'єдесталу. Анна Галасюк у стрічці не залишила суперницям шансів і стала переможницею.

Щодо сеньорок, то Влада Никольченко взяла золото в обручі, м'ячі та булавах, а у стрічці зупинилася за крок від п'єдесталу.

Водночас, Аліна Сідак стала другою у м'ячі, а Яніка Вартлаан – третьою у булавах і другою у стрічці.

У групових змаганнях українки також виграли у фіналах дві медалі вищого ґатунку з величезним відривом від суперниць.

У багатоборстві Влада Никольченко та Яніка Вартлаан впевнено зайняли перші дві сходинки п'єдесталу пошани з упевненим відривом від конкуренток.

Українські «груповички» допустили одну втрату, але однак стали найкращими за сумою двох видів.

Анна Галасюк завоювала срібну медаль у багатоборстві серед юніорок, поступившись тільки сильній казахській спортсменці Розалін Абітовій. Катерина Демиденко показала третій результат у цій же категорії,

Окрім того, Влада Никольченко була обрана «Міс Валентин» і «Міс фотогенічність змагань».