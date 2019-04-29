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    Українські гімнастки здобули чотири нагороди на етапі Кубка світу

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    Влада Нікольченко - головна українська надія в художній гімнастиці - Українські гімнастки здобули чотири нагороди на етапі Кубка світу
    Влада Нікольченко - головна українська надія в художній гімнастиці
    Укрінформ

    Не залишилася без медалі наша команда зокрема й у найпрестижнішому виді – особистому багатоборстві

    Українська гімнастка Влада Нікольченко виграла дві бронзи на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Баку (Азербайджан). Усього в активі України чотири бронзові медалі в Баку.

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    У вправах з булавами Нікольченко набрала 21,400 бала, поступившись лише двом росіянкам - Аріні Аверіній (22,300) та Діні Аверіній (22,500). За підсумками змагань в Баку Нікольченко стала володаркою Кубка світу у вправах з булавами, повторивши торішній успіх.

    Напередодні Нікольченко посіла також третє місце у багатоборстві.

    Згодом, українки виграли дві бронзові нагороди в командних вправах з п’ятьма м'ячами, поступившись у фіналі збірним Росії та Японії. Також Україна опинилася на третьому місці в вправах з трьома обручами і двома парами булав.

    Раніше, на Ґран-прі в Ташкенті Нікольченко здобула дві нагороди. Вона стала бронзовим призером у вправах з булавами та обручем.

     Читайте також: Фінал Гран Прі в Марбельї: українські грації завоювали медалі у всіх фіналах (відео)

    Джерело: Укрінформ

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