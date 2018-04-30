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    Українські грації здобули чотири нагороди на етапі Кубка світу у Баку

    Три з них на рахунку Влади Нікольченко
    Чотири нагороди – такий здобуток збірної України з художньої гімнастики на останньому етапі Кубка світу цього сезону, що відбувся в азербайджанському Баку. В індивідуальному багатоборстві Влада Нікольченко чудово пройшла всі чотири види багатоборства, отримавши високі бали за кожен з них, інформує сайт Національного олімпійського комітету
    • Сьогодні, 10:56
    • Розсилка
    Влада Нікольченко
    Влада Нікольченко

    Три з них на рахунку Влади Нікольченко

    Чотири нагороди – такий здобуток збірної України з художньої гімнастики на останньому етапі Кубка світу цього сезону, що відбувся в азербайджанському Баку.

    В індивідуальному багатоборстві Влада Нікольченко чудово пройшла всі чотири види багатоборства, отримавши високі бали за кожен з них, інформує сайт Національного олімпійського комітету України.

    Після першого змагального дня грація займала третю сходинку у багатоборстві, однак впевнені виступи з булавами та стрічкою дозволили їй піднятися ще вище – на другу сходинку п'єдесталу (67,550).

    В окремих видах Україна була представлена у всіх фіналах, де граціям вдалося завоювати ще три медалі.

    Першу медаль – золоту – принесла Україні лідер, все та ж 15-річна Влада Нікольченко. Бездоганне виконання програми з булавами не тільки принесло грації медаль найвищого ґатунку, а й дозволило їй завоювати Кубок світу в цьому виді.

    Слідом за чудовим виступом з булавами був гідний виступ зі стрічкою, де Владі вдалося завоювати бронзову медаль.

    Ще одну медаль до скарбнички України принесла збірна команда у групових вправах: складна програма з м'ячами і скакалками дозволила дівчатам зайняти третю сходинку п'єдесталу в цьому виді.

    художня гімнастика Кубок світу Азербайджан
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