Українські грації здобули чотири нагороди на етапі Кубка світу у Баку

Три з них на рахунку Влади Нікольченко

Чотири нагороди – такий здобуток збірної України з художньої гімнастики на останньому етапі Кубка світу цього сезону, що відбувся в азербайджанському Баку. В індивідуальному багатоборстві Влада Нікольченко чудово пройшла всі чотири види багатоборства, отримавши високі бали за кожен з них, інформує сайт Національного олімпійського комітету



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Влада Нікольченко

Три з них на рахунку Влади Нікольченко

Чотири нагороди – такий здобуток збірної України з художньої гімнастики на останньому етапі Кубка світу цього сезону, що відбувся в азербайджанському Баку.

В індивідуальному багатоборстві Влада Нікольченко чудово пройшла всі чотири види багатоборства, отримавши високі бали за кожен з них, інформує сайт Національного олімпійського комітету України.

Після першого змагального дня грація займала третю сходинку у багатоборстві, однак впевнені виступи з булавами та стрічкою дозволили їй піднятися ще вище – на другу сходинку п'єдесталу (67,550).

В окремих видах Україна була представлена у всіх фіналах, де граціям вдалося завоювати ще три медалі.

Першу медаль – золоту – принесла Україні лідер, все та ж 15-річна Влада Нікольченко. Бездоганне виконання програми з булавами не тільки принесло грації медаль найвищого ґатунку, а й дозволило їй завоювати Кубок світу в цьому виді.

Слідом за чудовим виступом з булавами був гідний виступ зі стрічкою, де Владі вдалося завоювати бронзову медаль.

Ще одну медаль до скарбнички України принесла збірна команда у групових вправах: складна програма з м'ячами і скакалками дозволила дівчатам зайняти третю сходинку п'єдесталу в цьому виді.