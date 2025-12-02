Українські шорт-трекісти вибороли перші олімпійські ліцензії

Гандей є володарем одного з найкращих результатів України на чемпіонатах світу: він став десятим у Монреалі три роки тому

Спортсмени зуміли покращити результати минулого олімпійського циклу

Українська команда з шорт-треку завершила виступ на етапах Світового туру ISU правом участі двох спортсменів на Зимовій Олімпіаді-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Україна до початку етапу в нідерландському Дордрехті підходила з шансами на п'ять дисциплін і участь трьох спортсменів, але у підсумку свої путівки зуміли підтвердити лише два: ними стали Олег Гандей і Єлизавета Сидьорко.

Гандей упевнено провів старт на 500 м, ставши 23-м, зупинившись за крок від проходу до основної сесії Світового туру, а також зумів втриматися на останньому прохідному місці в дистанції 1500 м. На жаль, він випав з прохідної зони на 1000 м, і тому Україна буде представлена двома, а не трьома дистанціями у чоловіків. Утім, варто відзначити, що українське представництво на дистанції 1500 м буде наявне вперше з 2002 року: тоді Володимир Григорьєв змагався на всіх трьох дистанціях.

Сидьорко змогла фінішувати вище необхідних показників та кваліфікувала Україні представницю на дистанції 500 м. Востаннє наша шорттрекістка брала участь у цій дисципліні далекого 1998 року, коли нинішня тренерка української збірної, Наталія Сверчкова, виступала в Нагано.

На минулих Олімпійських Іграх змагалися Олег Гандей і Уляна Дуброва на дистанціях 500 м та 1500 м відповідно.

Ліцензії є неіменними, тому наразі невідомо, хто представлятиме Україну в Мілані. Однак якщо володарі ліцензій лишаться незмінними, то Гандей стане другим в історії нашої країни після згаданого вище Григорьєва, хто візьме участь на двох Олімпіадах поспіль, а Єлизавета Сидьорко стане наймолодшою в історії України шорт-трекісткою, яка візьме участь у жіночих змаганнях.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.