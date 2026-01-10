Головна Спорт Новини
Гол Ваната допоміг «Жироні» здобути другу поспіль перемогу в Ла Лізі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура

Попри кілька перемог в останніх матчах, «Жирона» все ще перебуває недалеко від зони вильоту в другий дивізіон іспанської першості
фото: ФК «Жирона»

Українець продовжив власну результативну серію матчів

Український нападник Владислав Ванат став автором єдиного голу в матчі 19-го туру Ла Ліги, принісши «Жироні» мінімальну перемогу над «Осасуною» (1:0). Про це повідомляє «Главком».

Вирішальним став момент на 44-й хвилині. Після того, як Алекс Морено ефектно обіграв кількох захисників на лівому фланзі та виконав простріл у штрафний майданчик, Ванат зіграв на випередження і красиво переправив м'яч у сітку воріт ударом п'ятою. На 63-й хвилині українець навіть мав шанс оформити дубль, проте його другий гол було скасовано через офсайд. «Осасуна» намагалася відігратися, найближчим до успіху був Рубен Гарсія, який поцілив у перекладину, проте фінальний штурм гостей завершився лише масовою сутичкою та вилученням гравця «Жирони» Ласса Куруми в компенсований час.

Український форвард відзначається забитим м'ячем уже в другому поєдинку поспіль, що дозволило каталонцям значно покращити своє турнірне становище в іспанському чемпіонаті на початку 2026 року. Завдяки цій перемозі «Жирона» набрала 21 очко та піднялася на дванадцяте місце у таблиці Ла Ліги, обійшовши «Осасуну», яка тепер посідає чотирнадцяту сходинку.

Активну участь в атаках команди брав і інший українець – Віктор Циганков, чий небезпечний удар у першому таймі пройшов у лічених сантиметрах від стійки. 

Нагадаємо, що минулого тижня Ванат і Циганков допомогли «Жироні» здобути важливу перемогу в Ла Лізі. Віктор Циганков та Владислав Ванат, які вже традиційно вийшли у стартовому складі, безпосередньо визначили результат зустрічі на арені «Естадіо Мальорка Сон Мойкс». Рахунок було відкрито на 25-й хвилині після індивідуальних дій Віктора Циганкова. Натомість Владислав Ванат проявив себе у другій половині зустрічі. На 62-й хвилині нападник скористався передачею Браяна Хіля, змусив голкіпера «Мальорки» сфолити у штрафному майданчику та самостійно реалізував призначений пенальті.

