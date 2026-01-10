Головна Спорт Новини
Марусяк у десятці найсильніших завершив кваліфікацію Кубка світу зі стрибків на лижах

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Марусяк у десятці найсильніших завершив кваліфікацію Кубка світу зі стрибків на лижах
Марусяк є багаторазовим рекордсменом України на різних видах трамплінів
фото: Skijumping.pl

Українець показав один з найкращих стрибків у своїй кар'єрі

Український стрибун із трампліна Євген Марусяк став автором справжньої сенсації у кваліфікації етапу Кубка світу в польському Закопане, увійшовши до десятки найкращих попереднього раунду. Про це повідомляє «Главком».

Українець продемонстрував найдовший стрибок серед усіх 60 учасників, приземлившись на позначці 145 метрів. Цей результат виявився настільки вражаючим, що Марусяк не лише став єдиним атлетом у кваліфікації, який подолав 140-метрову позначку (найближчий переслідувач Максиміліан Ортнер стрибнув на 139 м), а й ледь не оновив рекорд трампліна, до якого йому забракло лише два метри. За свій виступ стрибун отримав 126,1 бала, посівши підсумкове дев'яте місце. Примітно, що у турнірній таблиці він на одну позицію випередив найкращого стрибуна сезону та переможця «Турне чотирьох трамплінів» словенця Домена Превца.

Для Марусяка це найкращий виступ у поточному сезоні та третій вихід до основного раунду. Також це його другий найкращий виступ у кваліфікаціях на рівні Кубків/чемпіонатів світу. Раніше спортсмену вдавалося фінішувати п'ятим у попередньому раунді світової першості з польотного трампліну в словенській Планіці. 

Окрім нього, до фінальної частини змагань пробився ще один українець Віталій Калініченко. Попри скромніший стрибок на 110,5 метра, він посів п'ятдесяте місце, ставши останнім спортсменом, який подолав кваліфікаційний бар'єр.

Основний раунд Кубка світу в Закопане розпочнеться у неділю, 11 січня, о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Калініченко повторив найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу. Йому вдалося вдруге поспіль потрапивши до залікової зони на етапі Кубка світу, який проходив у польській Віслі. Це сталося під час другого особистого старту. Спершу Калініченко з передостаннього прохідного місця у кваліфікації пройшов до першого раунду змагань. Там він показав стрибок на відстань 127,5 метра, і навіть попри найбільший від'ємний вітер серед спортсменів у топ-30, він зумів увійти до фінального раунду. У підсумку за результатами другого раунду, де Віталій полетів на позначку 113,5 метра, Калініченко завершив змагання на 30-му місці, що відповідає його найкращому результату, встановленому лише тижнем раніше у фінській Руці. 

