Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пішов з життя видатний український баскетболіст та тренер

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Пішов з життя видатний український баскетболіст та тренер
Після завершення кар'єри гравця Устименко присвятив себе роботі з молоддю

У 1974 році Устименко став бронзовим призером чемпіонату СРСР у складі «Будівельника»

У суботу, 10 січня, на 71 році пішов з життя видатний український баскетболіст та тренер Григорій Олександрович Устименко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію баскетболу міста Києва 

Григорій Устименко народився 10 червня 1955 року.

Був чемпіоном СРСР серед юнаків у 1971 році, срібним призером у складі збірної України Всесоюзної спартакіади школярів (1972 рік).

У 1974 році Устименко став бронзовим призером чемпіонату СРСР у складі «Будівельника».

Після завершення кар'єри гравця присвятив себе роботі з молоддю, виховав чимало талановитих баскетболістів і вклав в цю справу всю свою душу.

Багато років Григорій Олександрович працював старшим тренером студентської збірної команди з баскетболу Київського політехнічного інституту. Під його керівництвом збірна КПІ була багаторазовим чемпіоном та призером Універсіад України з баскетболу, 12-кратним чемпіоном змагань на кубок СПА з баскетболу м. Києва, срібним призером Чемпіонату Києва серед студентських команд.

Прощання з видатним українським баскетболістом та тренером відбудеться у понеділок, 12 січня, об 11:15 на Байковому кладовищі.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: смерть БК Будівельник баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна ДТП на Вінниччині
Моторошна аварія на Вінниччині забрала життя однієї людини (фото)
7 сiчня, 23:07
На Закарпатті правоохоронці встановлюють обставини смерті дитини
На Закарпатті дерево впало на восьмирічну дівчинку: дитина загинула
6 сiчня, 14:50
Катерина Коваль зіграла 20 хвилин та набрала 9 очок
Коваль зупинилася за крок від дабл-даблу в грі NCAA
5 сiчня, 12:11
Чорний Lexus, у якому перебував Джошуа разом з чотирма іншими пасажирами, під час обгону втратив контроль та врізався у припарковану вантажівку
Смертельна аварія з Джошуа: ким були загиблі для боксера
30 грудня, 2025, 01:26
Найкращим матчем у кар'єрі Ніколи стало 61 очко проти тієї ж «Міннесоти»
Йокич продемонстрував вражаючий трипл-дабл на Різдво
26 грудня, 2025, 17:21
Співавтор Call of Duty та розробник Battlefield Вінс Зампелла загинув у ДТП
Творець культової відеогри Call of Duty загинув у ДТП
22 грудня, 2025, 23:30
59-річний водій вантажівки DAF, розвертаючись у напрямку Житомира, протаранив автомобіль Mercedes
Невдалий розворот фури призвів до смерті підлітка: подробиці ранкової трагедії у Києві
22 грудня, 2025, 12:36
За час повномасштабного вторгнення ліквідовано 16 російських генералів
Російські генерали, яких було ліквідовано з початку великої війни: досьє на воєнних злочинців
22 грудня, 2025, 10:09
Степан Гіга помер 12 грудня у львівській лікарні
Степан Гіга. Особливий народний артист
13 грудня, 2025, 15:30

Новини

Міжнародна федерація тенісу оновить правила після тенісного «цирку» в Кенії
Міжнародна федерація тенісу оновить правила після тенісного «цирку» в Кенії
Пішов з життя видатний український баскетболіст та тренер
Пішов з життя видатний український баскетболіст та тренер
«Ювентус» та «Лаціо» борються за сина багаторічного капітана збірної Італії
«Ювентус» та «Лаціо» борються за сина багаторічного капітана збірної Італії
Марусяк у десятці найсильніших завершив кваліфікацію Кубка світу зі стрибків на лижах
Марусяк у десятці найсильніших завершив кваліфікацію Кубка світу зі стрибків на лижах
Гол Ваната допоміг «Жироні» здобути другу поспіль перемогу в Ла Лізі
Гол Ваната допоміг «Жироні» здобути другу поспіль перемогу в Ла Лізі
Чоловіча збірна України з гандболу зіграла на товариському турнірі перед Євро-2026
Чоловіча збірна України з гандболу зіграла на товариському турнірі перед Євро-2026

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua