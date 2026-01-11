Після завершення кар'єри гравця Устименко присвятив себе роботі з молоддю

У суботу, 10 січня, на 71 році пішов з життя видатний український баскетболіст та тренер Григорій Олександрович Устименко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію баскетболу міста Києва

Григорій Устименко народився 10 червня 1955 року.

Був чемпіоном СРСР серед юнаків у 1971 році, срібним призером у складі збірної України Всесоюзної спартакіади школярів (1972 рік).

У 1974 році Устименко став бронзовим призером чемпіонату СРСР у складі «Будівельника».

Після завершення кар'єри гравця присвятив себе роботі з молоддю, виховав чимало талановитих баскетболістів і вклав в цю справу всю свою душу.

Багато років Григорій Олександрович працював старшим тренером студентської збірної команди з баскетболу Київського політехнічного інституту. Під його керівництвом збірна КПІ була багаторазовим чемпіоном та призером Універсіад України з баскетболу, 12-кратним чемпіоном змагань на кубок СПА з баскетболу м. Києва, срібним призером Чемпіонату Києва серед студентських команд.

Прощання з видатним українським баскетболістом та тренером відбудеться у понеділок, 12 січня, об 11:15 на Байковому кладовищі.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).