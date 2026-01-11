Пішов з життя видатний український баскетболіст та тренер
У суботу, 10 січня, на 71 році пішов з життя видатний український баскетболіст та тренер Григорій Олександрович Устименко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію баскетболу міста Києва
Григорій Устименко народився 10 червня 1955 року.
Був чемпіоном СРСР серед юнаків у 1971 році, срібним призером у складі збірної України Всесоюзної спартакіади школярів (1972 рік).
У 1974 році Устименко став бронзовим призером чемпіонату СРСР у складі «Будівельника».
Після завершення кар'єри гравця присвятив себе роботі з молоддю, виховав чимало талановитих баскетболістів і вклав в цю справу всю свою душу.
Багато років Григорій Олександрович працював старшим тренером студентської збірної команди з баскетболу Київського політехнічного інституту. Під його керівництвом збірна КПІ була багаторазовим чемпіоном та призером Універсіад України з баскетболу, 12-кратним чемпіоном змагань на кубок СПА з баскетболу м. Києва, срібним призером Чемпіонату Києва серед студентських команд.
Прощання з видатним українським баскетболістом та тренером відбудеться у понеділок, 12 січня, об 11:15 на Байковому кладовищі.
