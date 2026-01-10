Головна Спорт Новини
Чоловіча збірна України з гандболу зіграла на товариському турнірі перед Євро-2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Чоловіча збірна України з гандболу зіграла на товариському турнірі перед Євро-2026
Україна зіграє на Євро-2026 після дворічної паузи
фото: Федерація гандболу України

Українці провели три поєдинки у межах Yellow Cup-2026

Чоловіча збірна України з гандболу перемогою завершила підготовку до Євро-2026, здолавши у фінальному матчі товариського турніру Yellow Cup-2026 команду Бахрейну з рахунком 33:31. Про це повідомляє «Главком».

Матч у швейцарському Вінтертурі видався вкрай напруженим. Попри те, що підопічні Вадима Бражника протягом більшої частини гри вели в рахунку з перевагою у 3-4 м’ячі, гандболісти Бахрейну постійно тримали українців у напрузі, скорочуючи відставання до мінімуму. Долю зустрічі визначив фінальний ривок української команди, яка змогла втримати лідерство до фінальної сирени.

Головним героєм зустрічі став лівий крайній Дмитро Артеменко, який продемонстрував феноменальну гру. Він реалізував 8 із 8 кидків, завершивши матч зі стовідсотковою ефективністю. Важливу роль у перемозі зіграв і воротар Антон Терехов, який підтримав команду 6 сейвами.

Попередні матчі турніру склалися для України менш вдало. «Синьо-жовті» спершу поступилися господарям майданчика швейцарцям (27:38), а потім – збірній Північної Македонії (26:31).

Перемога над Бахрейном стала важливим психологічним імпульсом перед офіційним стартом сезону. Уже в четвер, 15 січня, збірна України розпочне свій шлях на чемпіонаті Європи. На груповому етапі на «синьо-жовтих» очікує надскладне випробування проти команд Норвегії, Франції та Чехії.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з гандболу U-19 стала чемпіоном Європи у дивізіоні B. У турнірі взяли участь 10 молодіжних збірних, які складалися з гравчинь 2006 року народження та молодших. У фіналі українки обіграли збірну Словаччину з рахунком 28:23. Загалом команда під керівництвом Лілії Горільської (колишня гравчиня національної збірної України, учасниця чемпіонатів Європи 2010 та 2024 років) виграла всі шість матчів турніру, не зазнавши жодної поразки. На груповому етапі українки здолали збірні Великої Британії, Косово, Ізраїлю та Італії, а в півфіналі – Бельгію.

Теги: спорт чемпіонат Європи гандбол Дмитро Артеменко

