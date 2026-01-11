Головна Спорт Новини
«Ювентус» та «Лаціо» борються за сина багаторічного капітана збірної Італії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
«Ювентус» та «Лаціо» борються за сина багаторічного капітана збірної Італії
Мальдіні вже встиг зіграти за національну команду Італії: сталося це під час поєдинків Ліги Націй у сезоні 2024/2025
Даніель Мальдіні незабаром може зіграти за інший клуб 

Півзахисник «Аталанти» та збірної Італії Даніель Мальдіні може змінити клуб уже під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Ніколо Скіри. 

Майбутнє атакувального півзахисника «Аталанти» та збірної Італії Даніеля Мальдіні залишається однією з головних тем італійського трансферного ринку. Попри те, що 24-річний гравець оцінюється у лише в 8-10 млн євро, навколо його можливого переходу в січні 2026 року розгорнулася справжня інтрига за участю провідних клубів Серії А.

За даними інсайдера Ніколо Скіри, Мальдіні-молодший уже встиг узгодити умови особистого контракту з римським «Лаціо». Повідомляється, що угода розрахована на 4,5 сезони із зарплатою 1,4 млн євро на рік. Проте перехід поки не завершено, оскільки «орли» взяли паузу для прийняття остаточного рішення. Цією затримкою може скористатися туринський «Ювентус». Зокрема, агент футболіста вже провів переговори з керівництвом «старої синьйори», яка також розглядає варіант підписання талановитого півзахисника.

Даніель Мальдіні, який є вихованцем «Мілана» та сином легендарного Паоло Мальдіні, приєднався до «Аталанти» у лютому 2025 року. У поточному сезоні він провів за «бергамасків» 11 матчів, у яких відзначився одним асистом. 

Нагадаємо, що син зіркового Ібрагімовича отримав шанс виступати за клуб батька. Італійський футбольний гранд «Мілан» офіційно оголосив про підписання першого професійного контракту з Вінсентом Златаном Сегером Ібрагімовичем – молодшим сином легендарного нападника клубу Златана Ібрагімовича.

До слова, син легендарного італійського голкіпера оформив хет-трик за збірну Чехії U19. Луї Томас Буффон, син Джанлуїджі Буффона, забив три голи за збірну Чехії у ворота Азербайджану у матчі кваліфікації чемпіонату Європи серед юнаків до 19 років.

