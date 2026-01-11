Міжнародна федерація тенісу оновить правила після тенісного «цирку» в Кенії

У профілі тенісистки з Єгипту зазначено, що вона з 14 років грає в теніс

Організаторів турніру підозрюють у продажі вайлдкардів через провальну гру однієї з тенісисток

Міжнародна федерація тенісу оголосила про терміновий перегляд процедури видачі спеціальних запрошень після скандалу на турнірі категорії W35 у Найробі. Про це повідомляє «Главком».

Приводом для розслідування став виступ єгиптянки Хаяр Абделькадер, чий рівень гри шокував спортивну спільноту та став «вірусним» у соцмережах під ярликом «найгіршої спортсменки в історії». Абделькадер, яка не мала жодного рейтингового очка, отримала пряме запрошення в основну сітку професійного турніру з призовим фондом 25 тисяч доларів США в кенійському Найробі.

Проте її матч проти німкені Лорени Шадель тривав лише 37 хвилин і перетворився на справжню ганьбу для єгиптянки. Вона не могла влучити по м'ячу, не знала, з якого боку корту подавати, і припустилася 20 подвійних помилок. За всю гру вона виграла лише три очки, і всі завдяки помилкам суперниці.

В офіційній заяві ITF визнала, що такий рівень гри є неприйнятним для професійного туру, і пообіцяла запровадити мінімальні вимоги до отримувачів вайлдкардів. Водночас інцидент спровокував серйозні підозри у порушенні регламенту International Tennis Integrity Agency, оскільки продаж вайлдкардів суворо заборонений. Експерти та вболівальники вимагають негайної дискваліфікації організаторів турніру в Кенії, називаючи участь Абделькадер «прямою неповагою до цілісності спорту».

Нагадаємо, що китайський тенісист отримав вирок за організацію договірних матчів. За результатами розслідування, проведеного ITIA, 25-річного спортсмена було визнано винним у масштабних маніпуляціях результатами поєдинків. Згідно з офіційним звітом, протиправна діяльність охоплювала період з травня по вересень 2024 року, протягом якого тенісист брав участь в організації або безпосередньо ставав учасником 22 договірних матчів.

До слова, ATP Tour офіційно оголосив про впровадження нової політики щодо екстремальної спеки, яка набере чинності з 2026 року.