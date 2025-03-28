CAS підтвердив, що прихильниця Путіна Валієва подала запит на перегляд допінгової справи

У січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки за порушення антидопінгових правил

Спортивний арбітражний суд (CAS) підтвердив, що одіозна російська фігуристка Каміла Валієва подала запит на перегляд справи до Федерального суду Швейцарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу суду.

У четвер агентство Associated Press повідомило, що адвокати росіянки подали заяву до Федерального суду Швейцарії, стверджуючи, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) приховало і змінило докази, які могли б підтвердити її заяву про забруднення допінг-проби. Також адвокати фігуристки написали: «Дані звіту професора Сожі (WADA) підтверджують процесуальне шахрайство, яке спричинило запит про перегляд».

«CAS підтверджує, що Каміла Валієва подала запит на перегляд справи до Федерального суду Швейцарії. Спортивний арбітражний суд не коментуватиме цю справу і чекатиме на остаточне рішення Федерального суду Швейцарії», — повідомили російським пропагандистам у прес-службі суду.

У січні 2024 року Спортивний арбітражний суд дискваліфікував Валієву на чотири роки за порушення антидопінгових правил. У пробі спортсменки було знайдено триметазидин. Фігуристка подавала апеляцію до Федерального суду Швейцарії, яка була відхилена. Термін усунення 18-річної росіянки відраховується з 25 грудня 2021 року, її результати з цієї дати анульовані.

Валієва позбавлена ​​зокрема золотих медалей Олімпійських ігор-2022 у Пекіні в командному турнірі та золота чемпіонату Європи-2022.

Нагадаємо, Валієва разом з російським диктатором Володимиром Путіним брала участь у четвертому з'їзді руху «Движение первых».

‼️Russian figure skater Kamila Valieva took part in the event of an organization "Movement of the First" that kidnaps Ukrainian children.



✖️"Movement of the First" is under sanctions by the EU, USA, Canada, Ukraine and Switzerland. pic.twitter.com/Iq0vI5UFgq — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 27, 2025

«Молодіжні рухи вчать працювати в команді – тому що разом можна досягти більшого, брати відповідальність і не боятися пробувати нове. Я ще раз переконалася сьогодні у цьому, побувавши на четвертому з’їзді «Движения первых» у НЦ «Росія». Це не просто захід, а справжнє свято для молоді, де вирує енергія, ідеї та драйв! А найголовніше – сам Президент відвідав з'їзд та затвердив Національний проект «Молодь та діти», – написала Валієва в соціальних мережах.

«Движение первых» перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії через причетність до депортації українських дітей до РФ і поширення пропаганди та дезінформації.