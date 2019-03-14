Іспанські ЗМІ: українець Селезньов виглядає вельми погано
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Розсилка
Гра Євгена відверто розчаровує
Іспанська преса жорстко розкритикувала нападників клубу «Малаґа».
Перше коло іспанської Сеґунди «Малаґа» завершувала на лідируючих позиціях і котирувалася як один з головних претендентів на підвищення в класі. Однак з настанням весни результати команди Муніса різко пішла на спад. Як наслідок – поточна четверта позиція з відставанням у шість і сім очок від другого та першого місць відповідно.
Такі результати – то, само собою, підстава для критики. Тому не дивно, що перепадає на горіхи нападникам «анчоусів», які всі разом впродовж останніх трьох місяців забили лише один гол. Екс-нападник львівських «Карпат» та донецького «Шахтаря» «Ґуставо Бланко Лещук, зокрема, мовчить уже чотири з половиною місяці, а те, що демонструє на полі Євген Селезньов, виглядає вельми погано», - пише видання AS.
Всього ж в поточному розіграші Сеґунди нападники «Малаґи» забили 12 голів з 30-ти командних. Шість разів відзначався Бланко Лещук (востаннє – 29-го жовтня 2018-го року), чотири рази – Джек Гарпер, двічі – Мамаду Коне.
Українець Селезньов, який приєднався до «Малаґи» взимку, відіграв за команду вісім поєдинків, результативними ударами не відзначався.
Джерело: UA-Футбол