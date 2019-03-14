Неймовірне жахливе виконання пенальті в матчі англійського Чемпіоншипу (відео)



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Унікальний випадок

Нападник «Суонсі Сіті» Берсант Целіна невдало виконав пенальті в матчі 37-го туру англійського Чемпіоншипу з «Вест Бромвіч Альбіон», який відбувся напередодні, 13 березня.

На 40-й хвилині, за рахунку 1:0 на користь господарів, валлійська команда отримала право на одинадцятиметровий удар. До м'яча підійшов Целіна, однак йому не вдалося виконати пенальті - м'яча замість того, щоб відправитися в сітку воріт, відлетів на кілька метрів убік, після чого його вибив захисник.

PENALTY MISS!



Bersant Celina fluffs his lines in spectacular style. pic.twitter.com/fkXSRrJhJ4 — Sky Sports Football (@SkyFootball) 13 марта 2019 г.

Матч в підсумку завершився з рахунком 3:0 - у другому таймі «Вест Бромвіч» забив ще два голи і здобув впевнену перемогу.

«Вест Бромвіч» після 37 турів займає четверте місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа з 64 очками в активі. «Суонсі» (47) знаходиться на 15-му рядку.

Джерело: Чемпионат.com