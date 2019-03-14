  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Неймовірне жахливе виконання пенальті в матчі англійського Чемпіоншипу (відео)

    • Розсилка
    Неймовірне жахливе виконання пенальті в матчі англійського Чемпіоншипу (відео)

    Унікальний випадок

    Нападник «Суонсі Сіті» Берсант Целіна невдало виконав пенальті в матчі 37-го туру англійського Чемпіоншипу з «Вест Бромвіч Альбіон», який відбувся напередодні, 13 березня.

    На 40-й хвилині, за рахунку 1:0 на користь господарів, валлійська команда отримала право на одинадцятиметровий удар. До м'яча підійшов Целіна, однак йому не вдалося виконати пенальті - м'яча замість того, щоб відправитися в сітку воріт, відлетів на кілька метрів убік, після чого його вибив захисник. 

    Читайте також

    Матч в підсумку завершився з рахунком 3:0 - у другому таймі «Вест Бромвіч» забив ще два голи і здобув впевнену перемогу.

    «Вест Бромвіч» після 37 турів займає четверте місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа з 64 очками в активі. «Суонсі» (47) знаходиться на 15-му рядку.

    Джерело: Чемпионат.com

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ