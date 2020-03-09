  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український шпажист Рейзлін виграв першу в кар’єрі бронзу турнірів Ґран-прі

    • Розсилка
    Ігор Рейзлін після перемоги над італійцем Маттео Тальяріолем - Український шпажист Рейзлін виграв першу в кар’єрі бронзу турнірів Ґран-прі
    Ігор Рейзлін після перемоги над італійцем Маттео Тальяріолем
    Augusto Bizzi / FIE

    Наш фехтувальник дійшов до півфіналу

    Український шпажист Ігор Рейзлін виборов бронзу на Ґран-прі в Будапешті (Угорщина).

    Наш фехтувальник розпочав виступи з 1/32 фіналу і переміг там 15:10 Ріхарда Шмідта з Німеччини. Після того Рейзлін з таким же рахунком здолав Валеріо Куомо з Італії, а в 1/8 фіналу – француза Баптіста Корренті з рахунком 15:13. У чвертьфіналі Ігор виявився сильнішим за італійця Маттео Тальяріола – 15:10. І лише в півфінальному бою українець програв 11:12 японцеві Масару Ямаді, якого тренує український тренер Олександр Горбачук.

    Азієць згодом став переможцем Ґран-прі, перемігши у фіналі легендарного француза Янніка Бореля, а Рейзлін разом із казахстанцем Вадимом Шарлаїмовим отримав по бронзі.

    Додамо, що для Ігоря ця медаль на турнірах серії Ґран-прі стала дебютною.

    Серед решти українців найліпше виступив Володимир Станкевич, який поступився в 1/8 фіналу 12:15 угорцеві Даніелеві Берті. В 1/16-й казахстанцеві Елмірові Алімжанову програв найдосвідченіший з українських шпажистів Богдан Нікішин. Руслан Тимошенко і Анатолій Герей припинили виступи в 1/32 фіналу, Віталій Медведєв, Ян Сич, Євген Макієнко і Роман Свічкар – у попередньому раунді. Максим Хворост, Юрій Тараненко і Михайло Кублицький не пробилися в матчі на виліт із групи.

     Читайте також: Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з фехтування
    Анатолій Герей Максим Хворост Богдан Нікішин Фехтування Роман Свічкар Ігор Рейзлін Яннік Борель Ян Сич Юрій Тараненко Руслан Тимошенко Віталій Медведєв Володимир Станкевич Ріхард Шмідт Валеріо Куомо Баптіст Корренті Маттео Тальяріол Масару Ямада Вадим Шарлаїмов Даніель Берта Євген Макієнко Михайло Кублицький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ