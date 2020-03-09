Український шпажист Рейзлін виграв першу в кар’єрі бронзу турнірів Ґран-прі



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Ігор Рейзлін після перемоги над італійцем Маттео Тальяріолем Augusto Bizzi / FIE

Наш фехтувальник дійшов до півфіналу

Український шпажист Ігор Рейзлін виборов бронзу на Ґран-прі в Будапешті (Угорщина).

Наш фехтувальник розпочав виступи з 1/32 фіналу і переміг там 15:10 Ріхарда Шмідта з Німеччини. Після того Рейзлін з таким же рахунком здолав Валеріо Куомо з Італії, а в 1/8 фіналу – француза Баптіста Корренті з рахунком 15:13. У чвертьфіналі Ігор виявився сильнішим за італійця Маттео Тальяріола – 15:10. І лише в півфінальному бою українець програв 11:12 японцеві Масару Ямаді, якого тренує український тренер Олександр Горбачук.

Азієць згодом став переможцем Ґран-прі, перемігши у фіналі легендарного француза Янніка Бореля, а Рейзлін разом із казахстанцем Вадимом Шарлаїмовим отримав по бронзі.

Додамо, що для Ігоря ця медаль на турнірах серії Ґран-прі стала дебютною.

Серед решти українців найліпше виступив Володимир Станкевич, який поступився в 1/8 фіналу 12:15 угорцеві Даніелеві Берті. В 1/16-й казахстанцеві Елмірові Алімжанову програв найдосвідченіший з українських шпажистів Богдан Нікішин. Руслан Тимошенко і Анатолій Герей припинили виступи в 1/32 фіналу, Віталій Медведєв, Ян Сич, Євген Макієнко і Роман Свічкар – у попередньому раунді. Максим Хворост, Юрій Тараненко і Михайло Кублицький не пробилися в матчі на виліт із групи.

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