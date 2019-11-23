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    Фехтувальниця Ольга Харлан завершила сезон-2019 медаллю в Орлеані

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    Ольга Харлан програла тільки місцевій фехтувальниці - Фехтувальниця Ольга Харлан завершила сезон-2019 медаллю в Орлеані
    Ольга Харлан програла тільки місцевій фехтувальниці
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    Олімпійська чемпіонка здобула бронзу на етапі Кубка світу

    Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 Ольга Харлан завершила сезон-2019 бронзовою медаллю на етапі Кубка світу в Орлеані (Франція).

    Виступ в Орлеані Ольга розпочала перемогою над італійкою Франческою Руссо – 15:12. У другому колі Харлан з таким же рахунком перемогла дворазову олімпійську чемпіонку Маріель Заґуніс. В 1/8 фіналу українка впевнено розібралася з Арачелі Наварро з Іспанії – 15:7. Росіянці Софії Поздняковій у чвертьфіналі Ольга завдала поразки 15:10. А в півфіналі Харлан зупинила француженка Манон Бруне. Манон виграла 14:15, а потім перемогла у фіналі Ольгу Нікітіну з РФ.

    Нагадаємо, що цьогоріч Ольга Харлан стала шестиразовою чемпіонкою світу і першою в історії фехтувальницею, яка виграла світову першість в особистому заліку чотири рази.

    Інші українки виступили в Орлеану невдало. Аліна Комащук, Олена Прокуда, Олена Кравацька і Олександра Мамонтова програли у першому колі, олімпійська чемпіонка Ольга Жовнір, Юлія Бакастова і Олена Вороніна – в другому.

     Читайте також: Українець Ігор Рейзлін несподівано виграв етап Кубка світу з фехтування
    Ольга Харлан Кубок світу Фехтування Юлія Бакастова Олена Вороніна Аліна Комащук Софія Позднякова Маріель Заґуніс Ольга Жовнір Ольга Нікітіна Манон Бруне Франческа Руссо Олена Прокуда Олена Кравацька Олександра Мамонтова
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