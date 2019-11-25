Досвідчений шпажист Нікішин приніс Україні драматичну бронзу на Кубку свiту



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Роман Свічкар, Ігор Рейзлін, Анатолій Герей і Богдан Нікішин завершили сезон-2019 бронзою FIE

Українці завершили сезон трьома нагородами

Українські шпажисти стали бронзовими призерами етапу Кубка світу в швейцарському Берні. У медальному поєдинку зі збірною Японії українці перемогли з різницею в один укол – 32:31.

Початок бою був за українцями, які після двох сутичок вели - 4:3. Але потім з різницею в п'ять уколів програв Роман Свiчкар, який фехтував з Масару Ямадою. Наздогнати японців вдалося тільки через чотири сутички на позначці 24:24, причому зробив це все той же Свiчкар, який переміг Казуясе Мінобу. Наступна дуель Анатолія Герея з Ямадою завершилася внічию і рахунок у матчі став 26:26. А долю медалі вирішила перемога Богдана Нікішина над Кокi Кано - 6:5.

Зауважимо, що в попередніх боях за Україну виступав також Ігор Рейзлін, котрий днем раніше вперше в кар’єрі виграв етап Кубка світу. На шляху до п’єдесталу наші шпажисти перемогли 45:29 Канаду, 30:29 – угорців, 30:20 – поляків. У півфіналі українська команда поступилася 31:32 італійцям, котрі трохи згодом програли у фіналі 44:45 французам.

Нагадаємо, що в особистій першості на етапі Кубка світу в Берні крім чемпіонства Рейзліна на п’єдестал піднявся й Роман Свічкар, який став бронзовим призером. Богдан Нікішин посів п’яте місце.