Українські шаблістки виграли медаль на етапі Кубка світу



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Збірна України з фехтування Фейсбук

Наші спортсменки стали бронзовими призерами в Орлеані

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях виборола бронзові медалі на етапі Кубка світу в Орлеанію.

У поєдинку за бронзові медалі українки перемогли команду Угорщини – 45:36.

У чвертьфіналі наші дівчата здолали господарів етапу з Франції – 45:44. А в півфіналі українки поступилися Кореї – 43:45.

У Франції збірна України виступала в складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Вороніної та Юлії Бакастової.