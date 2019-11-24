Українські шаблістки виграли медаль на етапі Кубка світу
Збірна України з фехтування
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Наші спортсменки стали бронзовими призерами в Орлеані
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях виборола бронзові медалі на етапі Кубка світу в Орлеанію.
У поєдинку за бронзові медалі українки перемогли команду Угорщини – 45:36.
У чвертьфіналі наші дівчата здолали господарів етапу з Франції – 45:44. А в півфіналі українки поступилися Кореї – 43:45.
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У Франції збірна України виступала в складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Вороніної та Юлії Бакастової.