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    Українські шаблістки виграли медаль на етапі Кубка світу

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    Збірна України з фехтування - Українські шаблістки виграли медаль на етапі Кубка світу
    Збірна України з фехтування
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    Наші спортсменки стали бронзовими призерами в Орлеані

    Жіноча збірна України з фехтування на шаблях виборола бронзові медалі на етапі Кубка світу в Орлеанію.

    У поєдинку за бронзові медалі українки перемогли команду Угорщини – 45:36.

    У чвертьфіналі наші дівчата здолали господарів етапу з Франції – 45:44. А в півфіналі українки поступилися Кореї – 43:45.

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    У Франції збірна України виступала в складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Вороніної та Юлії Бакастової.  

    Ольга Харлан Кубок світу Фехтування
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