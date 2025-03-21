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Ребров назвав ключовий момент у матчі Україна – Бельгія

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ребров назвав ключовий момент у матчі Україна – Бельгія
Ребров: Я дуже задоволений тим, що хлопці отримали впевненість після першої гри
фото: УАФ

Матч-відповідь відбудеться в бельгійському Генку на Cegeka Arena 23 березня

Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав, що стало ключовим моментом першого матчу проти Бельгії. За його словами, гол Олексія Гуцуляка на 66-й хвилині став важливом елементом поєдинку. Як інформує Главком, про це Ребров сказав пресконференції після матчу.

Гуцуляк вийшов на заміну на 62-й хвилині замість Романа Яремчука, а вже через чотири хвилини зрівняв рахунок у грі. Після цього «синьо-жовті» забили ще двічі та здобули сенсаційну перемогу з рахунком 3:1.

«Гра Гуцуляка? Я знаю дуже добре Олексія. Йому не потрібно було щось казати. Я бачив, що він налаштований, готовий до гри, тому він і вийшов на поле. Він пішов дуже агресивно у відбір, забрав м'яч. Цей гол був дуже важливим для нас, переламним, він дуже сильно допоміг команді», – сказав Ребров.

За його словами, у другому таймі команда почала активніше пресингувати бельгійців,  також були внесен певні корективи у гру.

«Я дуже задоволений тим, що хлопці отримали впевненість після першої гри», – відзначив тренер збірної.

Нагадаємо, що збірна України з футболу з рахунком 3:1 здобула перемогу над Бельгією у першому поєдинку плей-оф Ліги націй за місце у дивізіоні A.

Матч-відповідь відбудеться в бельгійському Генку на Cegeka Arena 23 березня (початок – о 21:45 за київським часом).

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Теги: Збірна України тренер Сергій Ребров НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй

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