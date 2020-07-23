Мірча Луческу вже в Києві



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Мірча Луческу готовий до нових викликів Світлина - UA-Футбол

Наразі румунський спеціаліст продовжує перемовини

Колишній головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу прибув до Києва.

За інформацією Dynamo.kiev.ua, до столиці України 74-річний румунський фахівець прилетів вчора ввечері позаплановим чартерним рейсом Бухарест – Київ на приватному літаку.

Нагадаємо, що наразі Луческу вважається основним кандидатом на посаду головного тренера київського «Динамо», яка стала вакантною після недавнього звільнення попереднього наставника «біло-синіх» Олексія Михайличенка.

Раніше «Динамо» запропонувало очолити команду Сергію Реброву, але той відповів відмовою, і після цього керівництво киян переключилося на кандидатуру іноземного фахівця, прізвище якого клуб тримає в суворій таємниці.

Що ж стосується самого Луческу, то останнім місцем його роботи була збірна Туреччини, яку він покинув в лютому цього року. Не так давно ЗМІ «сватали» румуна в швейцарський «Сьон», але ці чутки свого підтвердження не отримали.