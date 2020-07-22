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    Джерело: новим тренером «Динамо» стане Мірча Луческу

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    Мірча Луческу виграв в Україні вісім чемпіонств - Джерело: новим тренером «Динамо» стане Мірча Луческу
    Мірча Луческу виграв в Україні вісім чемпіонств
    Світлина - Liga.net

    Останнім місцем роботи 74-річного румуна була збірна Туреччини

    Новим головним тренером київського «Динамо» може стати 74-річний румунський спеціаліст Мірча Луческу, котрий донедавна, у 2004-2016 роках протягом 12-ти років очолював головних опонентів «біло-синіх», донецький «Шахтар».

    Цю новину поширив портал «Друзі Динамо», котрий посилається на інформацію кількох незалежних одне від одного джерел у київському клубі.

    Мірча Луческу як футболіст майже всю кар’єру провів у «Динамо» з Бухареста, за який виступав у 1963-1977 роках і став шестиразовим чемпіоном Румунії (1964, 1965, 1971, 1973, 1975, 1977) та володарем Кубка Румунії-1968. Мірча грав на позиції нападника і був гравцем збірної Румунії з 1966-го по 1979-й, провівши 70 матчів і забивши 9 голів. У 1969-му його визнавали найкращим гравцем Румунії.

    Кар’єра гравця Луческу плавно перейшла у тренерську в 1979-му, коли він став граючим наставником «Корвінула».

    У 1981-му Мірча очолив збірну Румунії і через три роки вивів команду на Євро-1984, несподівано випередивши у групі чинних чемпіонів світу італійців, а також сильні команди Швеції і Чехословаччини.    

    У 1985-1990-му Луческу очолював рідне бухарестське «Динамо», яке у 1989-му, в останній рік правління Ніколає Чаушеску, на режим якого і сприяння улюбленій команді диктатора «Стяуа» Мірча жалівся, привів до чемпіонства.

    А влітку 1990-го Луческу переїхав до Італії, де сім років тренував «Пізу», «Брешію», «Реджану», а потім повернувся додому і в сезоні-1997/1998 тренував бухарестський «Рапід». Потім – запрошення з міланського «Інтера», знову «Рапід» і переїзд у Туреччину, де Луческу в 2000 році вдалося зробити стамбульський «Ґалатасарай» першим клубом не з європейського континенту володарем єврокубка (Кубка УЄФА).

    У 2002-2004 роках Мірча тренував інший клуб зі Стамбула – «Бешикташ». З ним виграв два титули чемпіона країни. А влітку 2004-го переїхав до Донецька. З іменем Луческу пов’язані головні успіхи в історії «Шахтаря» - вісім чемпіонств, шість національних кубків і сім Суперкубків України. І головне – перша і єдина для українських клубів у часи незалежності перемога в єврокубку – Кубку УЄФА-2008/2009.

    Після «Шахтаря» влітку 2016-го Луческу очолив російський «Зеніт» із Санкт-Петербурга, однак стати там своїм не зміг. Єдиний його трофей – Суперкубок РФ-2016.

    Останнім досі місцем роботи Луческу була збірна Туреччини, яку румун очолював у 2017-2019 роках і не зміг вивести на мундіаль-2018. Потім команда під його керівництвом вибула у третій ешелон Ліги націй. З того часу Луческу безробітний.

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