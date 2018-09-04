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    US Open. Цуренко вперше в кар'єрі проходить в чвертьфінал турніру Grand Slam

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    Леся Цуренко - US Open. Цуренко вперше в кар'єрі проходить в чвертьфінал турніру Grand Slam
    Леся Цуренко

    Українка здобула непросту перемогу в боротьбі за новий особистий рекорд на мейджорах

    Леся Цуренко вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США з тенісу.

    В 1/8 фіналу українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю Чехії Маркету Вондроушову.

    29-річна українка боролася за свій дебютний чвертьфінал на турнірах Grand Slam.

    Серед наших тенісистів в 1/4 мейджорів грали Андрій Медведєв, Катерина Бондаренко, Олександр Долгополов та Еліна Світоліна.

    Результати на Відкритому чемпіонаті США, який Цуренко починала в статусі 36-й ракетки світу, і сьогоднішні поразки Домініки Цибулкової і Маркети Вондроушової гарантують українці за підсумками змагань новий особистий рекорд (на даний момент - 26-е місце).

    Раніше кращим результатом Цуренко у світовій класифікації був 29-й рядок (липень-2017).

    Суперницею Лесі Цуренко в чвертьфіналі стала 19-а ракетка світу Наомі Осака.

    US Open – 2018

    The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США

    Призовий фонд: $40,912,000

    Четверте коло

    Леся Цуренко (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія) - 6:7 (3), 7:5, 6:2

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Леся Цуренко
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