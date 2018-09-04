US Open. Цуренко вперше в кар'єрі проходить в чвертьфінал турніру Grand Slam
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Розсилка
Українка здобула непросту перемогу в боротьбі за новий особистий рекорд на мейджорах
Леся Цуренко вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США з тенісу.
В 1/8 фіналу українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю Чехії Маркету Вондроушову.
29-річна українка боролася за свій дебютний чвертьфінал на турнірах Grand Slam.
Серед наших тенісистів в 1/4 мейджорів грали Андрій Медведєв, Катерина Бондаренко, Олександр Долгополов та Еліна Світоліна.
Результати на Відкритому чемпіонаті США, який Цуренко починала в статусі 36-й ракетки світу, і сьогоднішні поразки Домініки Цибулкової і Маркети Вондроушової гарантують українці за підсумками змагань новий особистий рекорд (на даний момент - 26-е місце).
Раніше кращим результатом Цуренко у світовій класифікації був 29-й рядок (липень-2017).
Суперницею Лесі Цуренко в чвертьфіналі стала 19-а ракетка світу Наомі Осака.
US Open – 2018
The Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США
Призовий фонд: $40,912,000
Четверте коло
Леся Цуренко (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія) - 6:7 (3), 7:5, 6:2
Джерело: btu.org.ua