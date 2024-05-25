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Усик – Ф’юрі: стало відомо, чи відбудеться бій-реванш

Христина Жиренко
glavcom.ua
Усик – Ф’юрі: стало відомо, чи відбудеться бій-реванш
Ф’юрі активував опцію про реванш

Промоутер Ф'юрі офіційно підтвердив проведення ще одного бою Усик – Ф'юрі

Промоутер Боб Арум оголосив, що колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі активував опцію про реванш з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком.

«Є пункт про реванш – Тайсон скористався ним. Цей бій відбудеться або наприкінці року, або на початку наступного року. Його знову проведуть в Ер-Ріяді. Це контракт, який підписали обидва боксери. Перший поєдинок був таким чудовим та спірним. Багато хто вважав, що Тайсон вирвав звитягу, деякі вважали, що Усик заслужив здобуту перемогу. Давайте подивимося, що станеться у реванші. Думаю, буде великий інтерес. Незалежно від того, чи перемога, чи поразка, мені б хотілося побачити Тайсона, який, вірю, виграє реванш», – сказав Арум.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

Після поєдинку Усик не прийшов на пресконференцію. Він потрапив до лікарні з підозрою на перелом щелепи.

Також Тайсон Ф'юрі заявив, що переміг у бою проти Олександра Усика. Відповідну заяву боксер зробив після поєдинку.

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі. 

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.

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Теги: бокс реванш Тайсон Ф'юрі бій-реванш Олександр Усик Боб Арум

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