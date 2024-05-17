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Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді
Підтримати Олександра Усика під час бою з Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді вирушили близько 30 українських ветеранів
скріншот з відео

Бій Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 18 травня

Олександр Усик подякував українським ветеранам, які приїхали в Ер-Ріад підтримати його в рамках спільного проєкту з ДТЕК «Битва за світло». Про це він повідомив в своїх соцмережах. 

«Захисники України, серед яких енергетики, шахтарі, металурги, ветерани оборони Маріуполя, приїхали підтримати мене та всю Україну. Це наша спільна #БитваЗаСвітло», – написав Усик.

Бій Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 18 травня в столиці Саудівської Аравії.

Нагадаємо, спільна кампанія «Битва за світло» Олександра Усика та ДТЕК має на меті акцентувати увагу міжнародної спільноти на критичному становищі енергетичного сектору України та закликати до термінової технічної допомоги для всіх українських енергетичних компаній, які постраждали внаслідок обстрілів, до наступної зими.

Додамо, що підтримати Олександра Усика під час бою з Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді вирушили близько 30 українських ветеранів. Серед ветеранів шахтарі та енергетики ДТЕК, які повернулися на свої робочі місця з фронту, металурги й гірники «Метінвесту» та захисники Маріуполя у рамках проєкту Ріната Ахметова «Серце Азовсталі».

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Теги: Олександр Усик ветеран ДТЕК

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