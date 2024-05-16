Українські ветерани підтримають Олександра Усика у «Битві за світло»

Підтримати Усика під час бою в Ер-Ріяді приїхали близько 30 ветеранів, які повернулися на роботу у ДТЕК після фронту

Підтримати Олександра Усика під час бою з Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді вирушили близько 30 українських ветеранів. Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі ДТЕК.

Серед ветеранів шахтарі та енергетики ДТЕК, які повернулися на свої робочі місця з фронту, металурги й гірники «Метінвесту» та захисники Маріуполя у рамках проєкту Ріната Ахметова «Серце Азовсталі».

Нагадаємо, компанія ДТЕК Ріната Ахметова та боксер Олександр Усик запустили спільну кампанію «Битва за світло», мета якої привернути увагу світу на критичне становище української енергосистеми внаслідок російських ракетних атак і залучити додаткову допомогу міжнародних партнерів для її захисту та відновлення.

Мова зокрема йде про поставку запасних комплектуючих для всіх енергетичних компаній, які постраждали внаслідок обстрілів, та додаткових систем ППО для України. Кампанія «Битва за світло» стартувала напередодні бою Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу, який пройде 18 травня у Саудівській Аравії.