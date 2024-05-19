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Усик став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкому дивізіоні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Усик став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкому дивізіоні
Боксери провели усі 12 раундів
фото з відкритих джерел

Український боксер здійснив нокдаун у дев'ятому раунді

Сьогодні, 19 травня, Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, об'єднавши чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC.

Боксери провели усі 12 раундів. У дев'ятому раунді Усик здійснив нокдаун.

Усик після поєдинку звернувся до свого померлого тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили». До того ж боксер закінчив свою промову словами «Слава Україні».

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі. Перемога Ф'юрі – 1.83, нічия – 13.0, перемога Усика – 2.10. Дострокова перемога Ф'юрі, – 3.95, перемога Тайсона за очками – 3.05, дострокова перемога Усика – 5.5, перемога Олександра за очками – 3.05.

Нагадаємо, що Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.

До того ж напередодні поєдинку відбулася пресконференція, на якій український боксер з’явився у костюмі, прикрашеному вишивкою з кримськотатарським орнаментом. 

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Теги: спорт бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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