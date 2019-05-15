Уточнено ймовірні дату та місце бою Ломаченко – Кемпбелл



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Василь Ломаченко Forbes

Наступний бій українського чемпіона має відбутися в Лондоні

Об’єднавчий бій за пояси WBA, WBO та WBC в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком (13-1, 10 КО) та британцем Люком Кемпбеллом (20-2, 16 KO), швидше за все, відбудеться 31 серпня в Лондоні.

Наразі тривають перемовини між сторонами та узгоджуються деталі поєдинку, інформує ESPN.

Також не називається арена майбутнього бою, хоча оглядачі припускають, що мова може йти про 20-тисячну «O2 Арену».

Раніше відомий промоутер Едді Хірн припускав, що бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться у Великій Британії наприкінці серпня.