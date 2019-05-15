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    Уточнено ймовірні дату та місце бою Ломаченко – Кемпбелл

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    Василь Ломаченко - Уточнено ймовірні дату та місце бою Ломаченко – Кемпбелл
    Василь Ломаченко
    Forbes

    Наступний бій українського чемпіона має відбутися в Лондоні

    Об’єднавчий бій за пояси WBA, WBO та WBC в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком (13-1, 10 КО) та британцем Люком Кемпбеллом (20-2, 16 KO), швидше за все, відбудеться 31 серпня в Лондоні.

    Наразі тривають перемовини між сторонами та узгоджуються деталі поєдинку, інформує ESPN.

    Також не називається арена майбутнього бою, хоча оглядачі припускають, що мова може йти про 20-тисячну «O2 Арену».

    Раніше відомий промоутер Едді Хірн припускав, що бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться у Великій Британії наприкінці серпня.

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