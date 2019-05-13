Німецький репер написав пісню «Lomachenko» (відео)
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Розсилка
Василь Ломаченко
UATV
У пісні висміюються фейкові люди та хейтери
Німецький репер Pain.71 написав пісню, яку назвав на честь українського чемпіона світу за версіями WBO та WBA в легкій вазі «Lomachenko», інформує XSport.
«Суть пісні в тому, що я насміхаюся над фейковими людьми та хейтерами. Ім’я Ломаченка використано у фразі, яка дослівно перекладається, як «танцюю на твоєму носі, як це робить Ломаченко». У німецькій мові такий вираз використовується, коли ти говориш про висміювання когось», - зазначив репер.
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