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    Німецький репер написав пісню «Lomachenko» (відео)

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    Василь Ломаченко - Німецький репер написав пісню «Lomachenko» (відео)
    Василь Ломаченко
    UATV

    У пісні висміюються фейкові люди та хейтери

    Німецький репер Pain.71 написав пісню, яку назвав на честь українського чемпіона світу за версіями WBO та WBA в легкій вазі «Lomachenko», інформує XSport.

    «Суть пісні в тому, що я насміхаюся над фейковими людьми та хейтерами. Ім’я Ломаченка використано у фразі, яка дослівно перекладається, як «танцюю на твоєму носі, як це робить Ломаченко». У німецькій мові такий вираз використовується, коли ти говориш про висміювання когось», - зазначив репер.

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