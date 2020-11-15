В Англії у наслідок онкологічного захворювання помер триразовий переможець Кубка чемпіонів

Реєві Клеменсу було 72 роки

Сьогодні, 15 листопада у місті Корбі, графство Нортгемптоншир (Англія) у наслідок раку передміхурової залози в 72-річному віці помер знаменитий англійський воротар, тричі володар Кубка чемпіонів Рей Клеменс.

Рей Клеменс народився 5 серпня 1942 року в Скеґнессі, графство Лінкольншир. Вихованець футбольної школи клубу «Ноттс Каунті». У дорослому футболі дебютував 1965 року виступами за команду «Сканторп Юнайтед», в якій провів два сезони.

Своєю грою Рей привернув увагу представників тренерського штабу клубу «Ліверпуля», до складу якого приєднався 1967 року. Відіграв за команду наступні 14 сезонів. Більшість часу, проведеного у складі «Ліверпуля», був основним голкіпером команди.

Кар’єра

1965-1967 – «Сканторп Юнайтед»: 48 матчів

1967-1981 – «Ліверпуль»: 470 матчів

1981-1988 – «Тоттнем Готспур»: 240 матчів

У 1973-му дебютував у складі національної збірної Англії. Протягом кар'єри у національній команді, яка тривала 12 років, провів у формі головної команди країни 61 матч. У складі збірної був учасником Євро-1980 та мундіалю-1982.

Рей Клеменс виграв три Кубки чемпіонів

Титули

П’ятиразовий чемпіон Англії (1973, 1976, 1977, 1979, 1980)

Дворазовий володар Кубка Англії (1974, 1982)

Володар Кубка Англійської ліги (1981)

Володар Суперкубка Англії (1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981)

Триразовий володар Кубка європейських чемпіонів (1977, 1878, 1981)

Тричі володар Кубка УЄФА (1973, 1976, 1984)

Володар Суперкубка УЄФА (1977)

Розпочав тренерську кар'єру відразу ж по завершенні кар'єри гравця, 1988 року, увійшовши в тренерський штаб «Тотехем Хотспур». Працював зі «шпорами» до 1994 року, зокрема спільно з Даґом Лайвмуром очолював команду в сезоні-1992/1993.

Наступним місцем тренерської роботи був клуб «Барнет», який Рей Клеменс очолював як головний тренер у 1994-1996 роках.

У 1996 році колишній партнер по «Тоттнему» Ґленн Годдл запросив Рея на посаду тренера воротарів у збірну Англії. Клеменс працював на цій посаді до грудня 2007-го, в штабах Кевіна Кіґана, Свена-Йорана Ерікссона і Стіва Макларена, поки збірну не очолив Фабіо Капелло і Рея не змінив його на Франко Танкреді. Незважаючи на це, Клеменс продовжував залишатися частиною кулуарного персоналу національної команди, а потім Рой Годжсон відновив Рея на посаді тренера воротарів.

Клеменс - тренер воротарів збірної Англії

Після Євро-2012 Клеменс був головою розвитку Англійської футбольної асоціації. Його роль полягала в нагляді за юнацькими, юніорськими і молодіжними збірними.

У 2013 році Клеменс офіційно пішов на пенсію.

Реїв син Стівен теж був футболістом, виступав за «Тоттнем», «Бірмінґем» і завершив кар’єру, отримавши травму в 2010 році як гравець «Лестера». Нині тренує молодіжну команду «Ньюкасла». Донька Клеменса Сара також має футбольні зв'язки, будучи дружиною колишнього менеджера «Крістал Палас» та «Ноттінґем Форест» і нападника Шотландії Даґі Фрідмана.

Рак передміхурової залози Реєві діагностували у лютому 2005-го. З того часу він вів боротьбу з хворобою.