Складено рейтинг найвисокооплачуваніших футболістів світу



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Ліонель Мессі Світлина - Instagram Ліонеля Мессі

Очолив список Ліонель Мессі

Складено рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу за підсумками 2020 року. Про це повідомляє Forbes.

На першому місці опинився форвард іспанської «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі. Річний дохід гравця оцінюється в 126 мільйонів доларів, з них 92 мільйони – зарплата в каталонській команді. Другу позицію посів нападник «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Футболіст заробив 117 мільйонів. Трійку найбагатших гравців замкнув форвард «Парі Сен-Жермен» і збірної Бразилії Неймар. Його дохід оцінюється в 96 мільйонів.

У десятку найбільш високооплачуваних футболістів потрапили три футболісти клубів Англійської прем'єр-ліги. На п'ятому місці знаходиться гравець «Ліверпуля» єгиптянин Мохамед Салах (37 мільйонів), на шостому – хавбек «Манчестер Юнайтед» і збірної Франції Поль Поґба (34 мільйони), а на десятому – іспанський воротар манкуніанців Давід Де Хеа (27 мільйонів).

Раніше повідомлялося, що Роналду став першим в історії футболістом, чий дохід перевищив мільярд доларів. За 17 років кар'єри він заробив 650 мільйонів доларів як зарплату від різних клубів. Решту коштів він отримав від спонсорських контрактів.