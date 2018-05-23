В бою під Горлівкою загинув колишній футболіст «Харкова» та донецького «Металурга»

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Андрій Маслов. Фото: Соцмережі

На професійному рівні Маслов провів 74 матчі та забив два голи

21 травня в ООС в бою в місцевості Чигарі, що знаходиться на південній околиці звільненого селища Південне в Донецькій області, загинув Андрій Маслов, позивний «Футболіст».

Про це повідомила волонтер Юлія Толмачева на своїй сторінці у Facebook.

Такий позивний він отримав через своє захоплення футболом та футбольну кар'єру, яка була у бійця в минулому.

Протягом своєї кар'єри виступав за «Металург-2» Донецьк, «Харків-2», «Гірник-Спорт», «Олком».

На професійному рівні провів 74 матчі та забив два голи.

Джерело: Футбол 24