В бою під Горлівкою загинув колишній футболіст «Харкова» та донецького «Металурга»
-
Розсилка
Андрій Маслов. Фото: Соцмережі
На професійному рівні Маслов провів 74 матчі та забив два голи
21 травня в ООС в бою в місцевості Чигарі, що знаходиться на південній околиці звільненого селища Південне в Донецькій області, загинув Андрій Маслов, позивний «Футболіст».
Про це повідомила волонтер Юлія Толмачева на своїй сторінці у Facebook.
Такий позивний він отримав через своє захоплення футболом та футбольну кар'єру, яка була у бійця в минулому.
Протягом своєї кар'єри виступав за «Металург-2» Донецьк, «Харків-2», «Гірник-Спорт», «Олком».
На професійному рівні провів 74 матчі та забив два голи.
Джерело: Футбол 24