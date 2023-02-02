В Олімпійському комітеті США допускають участь росіян у змаганнях

Керівник Олімпійського комітету США: «Ми визнаємо реальну потребу у тому, щоб у змаганнях брали участь усі найкращі спортсмени світу»

Новий керівник Олімпійського та Паралімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс підтримав рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про початок процесу повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт. Лист Сайкса опублікувало агентство Associated Press.

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«Після того, як ми вислухали багатьох спортсменів та вболівальників зі США, ми визнаємо реальну потребу у тому, щоб у змаганнях брали участь усі найкращі спортсмени світу. Але це може статися, якщо процес відбуватиметься з повним забезпеченням безпечної та чесної гри. Таким чином, ми закликали МОК продовжити вивчення процесу, який зберіг би існуючі санкції, гарантуючи, що до змагань буде допущено лише нейтральних та чистих спортсменів», – йдеться у листі.

Зазначається, що цей процес вимагає ретельного контролю та додаткових зусиль, щоб завоювати довіру нашої спільноти.

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«Ми віримо, що дух Олімпійських та Паралімпійських ігор переможе. Це й надалі залишатиметься нашим головним орієнтиром», – додав Сайкс.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов.

Повідомлялося, що Україна бойкотуватиме Олімпіаду, якщо виступатимуть білоруські та російські спортсмени. Крім того, бойкотом пригрозила ще одна країна.