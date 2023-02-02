Головна Спорт Новини
search button user button menu button

МОК змовчить? До Олімпійських ігор готується спортсмен РФ, який вчив школярів воювати за Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
МОК змовчить? До Олімпійських ігор готується спортсмен РФ, який вчив школярів воювати за Путіна
Російських школярів навчають ненависті до українців
фото: Артем Сурков/Інстаграм

У російській школі Саранська провели пропагандистський захід, присвячений війні проти України, під час якого виступив російський спортсмен Артем Сурков

Російський спортсмен Артем Сурков, який ще не потрапив під санкції України і, за заявою Міжнародного олімпійського комітету, зможе взяти участь в Олімпійських іграх під так званим «нейтральним прапором» виступив на пропагандистському уроці в російській школі. Дітям показали відео з солдатами, які беруть участь у війні проти України, військову техніку, а також вчили антиукраїнським гаслам і символіці під час масових шкільних заходів. 

Російський борець греко-римського стилю, призер чемпіонатів Росії, володар Кубка європейських націй, чемпіон Європейських ігор, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон і призер чемпіонатів світу, майстер спорту Росії міжнародного класу, учасник літніх Олімпійських ігор 2020 сам розповів про так званий «урок мужності».

«Сьогодні був присутній у 28 школі на уроці мужності, присвяченому дню героїв вітчизни. Дуже радий, що проводяться такі заходи, які прививають нашому молодому поколінню патріотичні цінності: любов до батьківщини, до батьків і вміння брати на себе відповідальність», – пише Сурков.

Під час «уроку мужності» лунала пропагандистська пісня «Встанем», яку написав та виконує на підтримку війни Росії проти України співак Shaman. Крім того, школярам демонстрували мілітаристські відео, антиукраїнські гасла, а також символіку і зброю, навчаючи ненависті до України.

Зазначимо, що сам урок відбувся ще в грудні 2022 року, проте соцмережі розповсюдили відео саме зараз. 

Олімпійський чемпіон 2020 року, срібний призер Ігор у 2016-му та народний депутат від партії «Слуга народу» Жан Беленюк вже звернув увагу громадськості на цей випадок.

МОК змовчить? До Олімпійських ігор готується спортсмен РФ, який вчив школярів воювати за Путіна фото 1

Нагадаємо, що МОК закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов.

Водночас у комітеті заявили, що дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів, що були затверджені в грудні 2022 року.

Читайте також: Як російські спортсмени в погонах збираються проникнути на Олімпіаду? Розслідування «Главкома»
Теги: діти спорт пісня

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єрка Естонії розкритикувала рішення МОК
Прем'єрка Естонії закликала ізолювати російських спортсменів
29 сiчня, 12:58
Філіппо Гранді біля зруйнованого будинку у Дніпрі
В ООН не знають, скільки маленьких українців постраждало через російську «паспортизацію»
29 сiчня, 03:22
У Бахмуті лишаються 200 дітей
У Бахмуті лишаються 200 дітей
Сьогодні, 03:36

Новини

МОК змовчить? До Олімпійських ігор готується спортсмен РФ, який вчив школярів воювати за Путіна
МОК змовчить? До Олімпійських ігор готується спортсмен РФ, який вчив школярів воювати за Путіна
ЗСУ ліквідували генсека Федерації карате Росії
ЗСУ ліквідували генсека Федерації карате Росії
Скандал навколо Олімпіади: МОК зробив нову заяву щодо участі росіян і білорусів
Скандал навколо Олімпіади: МОК зробив нову заяву щодо участі росіян і білорусів
Участь білорусів та росіян в Олімпіаді-2024: ще одна країна пригрозила бойкотом
Участь білорусів та росіян в Олімпіаді-2024: ще одна країна пригрозила бойкотом
Золота медаль за зґвалтування – Володимир Кличко роздав росіянам «олімпійські нагороди»
Золота медаль за зґвалтування – Володимир Кличко роздав росіянам «олімпійські нагороди»
Сачко переміг російського тенісиста і демонстративно не потиснув йому руку (відео)
Сачко переміг російського тенісиста і демонстративно не потиснув йому руку (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
«Хоче кров'ю українців повернути свої землі». Данілов різко відповів президентці Грузії
45K
УПЦ МП є російською церквою. Оприлюднено офіційний висновок
16K
Розмір виплат деяким пенсіонерам може зменшитись: кого це стосується
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8233
Аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом
6192
Обшуки у Столара: з’явилися перші подробиці

Новини

СБУ повідомила про підозру топменеджеру підприємства олігарха Жеваго
Сьогодні, 10:25
До Києва приїхали президентка Єврокомісії та голова дипломатії ЄС (фото)
Сьогодні, 09:51
Британська розвідка: війна підірвала імідж Росії, як надійного експортера зброї
Сьогодні, 09:22
Оборудки з наданням медичних послуг: збитки державі понад 74 млн грн
Вчора, 22:19
На Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну дівчинку
Вчора, 17:50
Японія може провести онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення РФ в Україну
Вчора, 17:41

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту