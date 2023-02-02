МОК змовчить? До Олімпійських ігор готується спортсмен РФ, який вчив школярів воювати за Путіна

У російській школі Саранська провели пропагандистський захід, присвячений війні проти України, під час якого виступив російський спортсмен Артем Сурков

Російський спортсмен Артем Сурков, який ще не потрапив під санкції України і, за заявою Міжнародного олімпійського комітету, зможе взяти участь в Олімпійських іграх під так званим «нейтральним прапором» виступив на пропагандистському уроці в російській школі. Дітям показали відео з солдатами, які беруть участь у війні проти України, військову техніку, а також вчили антиукраїнським гаслам і символіці під час масових шкільних заходів.

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Російський борець греко-римського стилю, призер чемпіонатів Росії, володар Кубка європейських націй, чемпіон Європейських ігор, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон і призер чемпіонатів світу, майстер спорту Росії міжнародного класу, учасник літніх Олімпійських ігор 2020 сам розповів про так званий «урок мужності».

«Сьогодні був присутній у 28 школі на уроці мужності, присвяченому дню героїв вітчизни. Дуже радий, що проводяться такі заходи, які прививають нашому молодому поколінню патріотичні цінності: любов до батьківщини, до батьків і вміння брати на себе відповідальність», – пише Сурков.

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Під час «уроку мужності» лунала пропагандистська пісня «Встанем», яку написав та виконує на підтримку війни Росії проти України співак Shaman. Крім того, школярам демонстрували мілітаристські відео, антиукраїнські гасла, а також символіку і зброю, навчаючи ненависті до України.

Зазначимо, що сам урок відбувся ще в грудні 2022 року, проте соцмережі розповсюдили відео саме зараз.

Олімпійський чемпіон 2020 року, срібний призер Ігор у 2016-му та народний депутат від партії «Слуга народу» Жан Беленюк вже звернув увагу громадськості на цей випадок.

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Нагадаємо, що МОК закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов.

Водночас у комітеті заявили, що дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів, що були затверджені в грудні 2022 року.