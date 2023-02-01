Скандал навколо Олімпіади: МОК зробив нову заяву щодо участі росіян і білорусів
МОК заявив про збереження санкцій проти росіян і білорусів, але є нюанси
Міжнародний олімпійський комітет заявив, що дотримуватиметься санкцій проти російських та білоруських спортсменів, що були затверджені в грудні 2022 року. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОК у Twitter.
«Санкції проти Росії та Білорусі, а також їхніх урядів не підлягають обговоренню. Вони були одноголосно затверджені нещодавнім Олімпійським самітом 9 грудня 2022 року», - наголосили в організації.
Згідно до цих санкцій є наступні заборони:
- в Росії та Білорусі не можуть проходити міжнародні спортивні події, які організовуються чи підтримуються олімпійськими комітетами;
- на будь-яких спортивних подіях і зустрічах від МОК росіяни та білоруси не можуть використовувати свої гімни, прапори, кольори чи будь-які інші символи країн;
- урядові чи державні чиновники Росії та Білорусі не можуть бути акредитованими на будь-яку міжнародну зустріч чи спортивний захід.
МОК опублікував цю заяву у відповідь на слова президента НОК Росії Станіслава Познякова про те, що росіяни мають брати участь в Олімпіаді-2024 на рівні з усіма.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов.
Повідомлялося, що Україна бойкотуватиме Олімпіаду, якщо виступатимуть білоруські та російські спортсмени.
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