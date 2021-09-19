Каноїстка Лузан стала першою українкою, яка здобула три медалі чемпіонату світу

Людмила зібрала повний комплект нагород, а одного разу стала четвертою

Каноїстка Людмила Лузан стала першою українкою, яка на одному чемпіонаті світу здобула одразу три нагороди. Історичне досягнення їй підкорилося після фінішу нашої четвірки на дистанції 500 метрів. Разом з Людмилою гребли Анастасія Четверікова, Олена Циганкова і Юлія Колесник.

Раніше Людмила разом Анастасією Четверикова завоювала золоту нагороду, а в каное-одиночці стала другою. Усі медалі вона здобула на 500-метрівці. А ось на дистанції 200 метрів у каное-одиночці Лузан стала 4-ю.

На Олімпіаді в Токіо українка завоювала 2 нагороди – срібну і бронзову.

Всього на рахунку України на чемпіонаті світу, який проходить у Данії, 5 нагород – 3 «золота», 1 «срібло», 1 «бронза».

Першою на фініші була також каное-четвірка у складі Віталій Вергелес/Андрій Рибачок/Юрій Вандюк/Тарас Міщук.

«Золото» на рахунку й байдарки-четвірки у складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та Івана Семикіна. Ця медаль стала першою для української чоловічої байдарки в олімпійському виді програми чемпіонату світу.