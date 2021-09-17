Чемпіонка світу з Грузії пішла до суду, бо в серіалі «Хід королеви» її назвали росіянкою

Нона Гапріндашвілі пішла до суду через брехню в популярному серіалі

Нона Гапріндашвілі хоче відсудити в компанії Netflix $5 млн

Одна з найвидатніших спортсменок Грузії п'ята чемпіонка світу з шахів серед жінок Нона Гапріндашвілі подала позов до суду на компанію Netflix, яка випустила популярний серіал «Хід королеви». Як повідомляє Hollywood Reporter, спортсменка хоче відсудити $5 млн.

Гапріндашвілі не сподобалося висловлене в серіалі твердження, що вона ніколи не сідала грати з чоловіками. За її словами, до 1968 року, про який йде мова, вона встигла провести принаймні 59 партій з чоловіками, в тому числі з десятьма гросмейстерами.

Також Гапріндашвілі обурило, що у фільмі її назвали росіянкою, незважаючи на те, що вона грузинка.

«Грузини постраждали від російського панування в складі Радянського Союзу, а потім піддалися залякуванню і вторгненню з боку Росії», – наголошується, зокрема, в позові.

Раніше Дзюдоїста-чемпіона дискваліфікували на 10 років через політичний протест на Олімпіаді.